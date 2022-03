720 euros de multa para el hombre que animó en Twitter a cortar el cuello a Felipe VI

La Audiencia Nacional ha condenado este lunes a 720 euros de multa por un delito de injurias contra la Corona al hombre que animó a cortar el cuello del Rey Felipe VI en la red social Twitter después de que el monarca pronunciase su discurso televisivo sobre la pandemia del covid-19 el pasado 18 de marzo de 2020.

En una sentencia recogida por Europa Press, el magistrado José Manuel Fernández Prieto impone al acusado, Albert Baiges Torres, la pena de cuatro meses de multa con una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, así como al abono de las costas del procedimiento.

Y todo ello después de considerar probado que a las 21:05 horas del 18 de marzo de 2020, coincidiendo con el discurso que dio el Rey por televisión por la pandemia del covid-19, el acusado publicó en abierto un mensaje en su perfil de Twiter en el que decía: "En serio. Tallem-li el coll a aquet fill de puta estam tardant. #coronaciao /En serio. Cortémosle el cuello a ese hijo de puta, estamos tardando #coronaciao".

El magistrado recoge en la sentencia, contra la que cabe recurso ante la Sala de lo Penal, otros comentarios vertidos por Baiges contra la Corona, pero considera que solo la reseñada anteriormente "es claramente injuriosa pues por tal ha de tenerse el llamar a otra persona hijo de puta".

Expresión injuriosa

"Esta expresión injuriosa, en cuanto es dirigida de forma clara y expresa contra el Rey, cuando no se encuentra en el ejercicio de sus funciones, y es propagada por escrito y con publicidad a un número indeterminado de personas, son constitutivas del delito previsto y penado en el artículo 491.1" del Código Penal, apunta el fallo.

El magistrado considera que ese insulto no tiene cabida "ni en la crítica ni en la libertad de expresión, pues para mostrar una convicción antimonárquica no se precisa llegar al insulto, ni acompañar el mismo con una invitación pública a cortar el cuello, expresión esta última que refleja el claro ánimo de injuriar que guiaba al sujeto al llamar hijo de puta al monarca".

La sentencia se refiere a doctrina del Tribunal Supremo en la que el ejercicio de la libertad de expresión (también el derecho a la información) no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorios para la honorabilidad de aquel acuyo comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se trata de personas con relevancia pública, pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto.

Otros mensajes

Así, y en relación al resto de mensajes por los que el Ministerio Fiscal dirigió acusación contra Baiges, el juez asegura que las "frases publicadas por el acusado en su Twitter podrán ser de mejor o peor gusto, pero no contienen ninguna frase susceptible de ser calificadas de injuriosa contra el Rey".

En su perfil en la red social, activo desde 2014 y donde tenía 168 seguidores, el acusado también publicó mensajes ofensivos con ocasión de otros discursos como el pronunciado por el Rey el 24 de diciembre de 2019 o por la Princesa de Asturias Leonor el 4 de noviembre de ese mismo año.

"No he visto el #DiscursoDelRey pero solo con el resumen casi cojo una otitis. Cuánta mierda y mentira desde su pedestal anacrónico y postfranquista. #Chusma.", escribió coincidiendo con el tradicional mensaje de Nochebuena. "'Te lo diré en castellano: Me importa una mierda el idioma que hables. Vestida de rojo o de verde, eres pus..tu y tu estirpe.", manifestó en un mensaje que acompañó de una noticia sobre el discurso dado por la Princesa Leonor en catalán con ocasión de los premios Princesa de Girona.

El Ministerio Público explicaba en su escrito que en su perfil también podían verse contenidos contra España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dos tuits en los que recordaba el fallecimiento de dos miembros de la banda terrorista ETA.

En el del 21 de diciembre de 2019, el investigado publicó el mensaje en catalán "41 años de su asesinato" con una foto del miembro de ETA José Miguel Beñaran 'Argala' publicada por el perfil de Twitter Arran L 'Hospitalet.