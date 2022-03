El PNV marca el paso en el Congreso

BILBAO– El PNV pisará el acelerador esta semana en el Congreso. Los jeltzales presionarán al Gobierno de Pedro Sánchez devolviendo el caso Zabalza a la sesión de control y llevarán, además, al Pleno una proposición de ley de reforma del Reglamento de la Cámara para que se examine periódicamente el cumplimiento por parte del Ejecutivo de las iniciativas parlamentarias no legislativas que se vayan aprobando, fundamentalmente proposiciones no de ley, mociones y resoluciones.

En lo concerniente al primer asunto, el portavoz nacionalista Aitor Esteban interpelará sobre si Sánchez tiene "intención de retirar el veto a la documentación calificada como secreta en relación con el caso Zabalza" –fallecido en 1985 tras ser detenido en el marco de una operación antiterrorista contra ETA–, después de haber sido reconocido como víctima de violencia policial por parte del Gobierno vasco. Lo ha hecho tras los informes periciales que apuntan hacia la hipótesis de su muerte violenta, por sufrir prácticas de tortura como la bañera o la bolsa, y no por ahogarse en el río Bidasoa en una operación policial, el escenario más improbable para los expertos.

No es la primera vez que el PNV lleva este asunto al Congreso, pero esta vez la pregunta se la dirigirá el miércoles al máximo nivel a Sánchez. Hace justo un año el Parlamento rechazó la moción jeltzale para reabrir el asunto cuando se pidió a la Fiscalía General del Estado la reapertura de las diligencias para esclarecer su fallecimiento. Unidas Podemos se desmarcó del PSOE y sí respaldó la iniciativa junto con otras formaciones independentistas vascas y catalanas, mientras que los socialistas la tumbaron frontalmente junto con PP, Vox, Ciudadanos y UPN. El ministro Marlaska ya descartó en su momento instar investigaciones judiciales, y tampoco desveló los secretos oficiales. Ese último punto está claramente en manos del presidente español, que lidera el Consejo de Ministros y podría realizar un movimiento sobre esos documentos. Marlaska puso en duda que existieran siquiera esos documentos y aseveró que, si acaso, sería el juez quien tendría que dirigirse al Gobierno español para pedírselos.

propuesta de 2017 Respecto al otro ámbito que abordará el PNV, en el Pleno de mañana, se trata de una iniciativa que los nacionalistas ya presentaron en 2017, que llegó a ser tomada en consideración pero que no pudo concluir su tramitación. Ahora vuelven a la carga incidiendo en que, con el actual Reglamento, es "imposible" constatar si el Ejecutivo toma o no en cuenta los mandatos sin rango de ley del Parlamento lo que, a su juicio, contribuye al "menoscabo" de la Cámara. Para "subsanar" esta situación, el PNV propone que, durante el primer mes hábil de cada periodo de sesiones, el Gobierno remita a la Cámara "un informe detallado relativo a la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones aprobadas tanto en Pleno como en comisiones en el periodo de sesiones anterior, así como las pendientes de cumplimiento de periodos anteriores".

Y en la quincena posterior a la entrada en Registro de la Cámara del informe, añade el texto, "comparecerá en la Comisión del Reglamento un representante del Ejecutivo para explicar el citado informe y responder a los requerimientos de los grupos parlamentarios". La formación jeltzale recuerda en el texto registrado que la reforma reglamentaria propuesta se realiza "tomando como base modelos que ya están funcionando en la práctica en otras asambleas legislativas". El PP también ha registrado recientemente una iniciativa en la misma línea . En su escrito denuncia que ninguna de sus más de 60 proposiciones no de ley aprobadas en lo que va de legislatura se han cumplido sin que se conozcan las razones.

guerra y economía Sánchez afrontará esta semana su primera sesión de control tras el envío de armas a Ucrania, que ha dividido a sus socios de coalición, que, sin embargo, le ha acercado al principal partido de la oposición, el PP. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, también afronta este miércoles su primera pregunta al jefe del Ejecutivo en sustitución del todavía presidente de los populares, Pablo Casado, que ya no ejerce como líder. El conflicto bélico estará estará presente en una sesión en la que se evidenciará la preocupación de los partidos por las consecuencias que tendrá la guerra en la economía y el empleo del Estado. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, preguntará a Sánchez "como evitará que el empeoramiento económico afecte a la ciudadanía".

otros asuntos

ley de vivienda critican la invasión de competencias

El Pleno debatirá por primera vez la creación de una comisión que investigue los abusos a menores en el seno de la Iglesia. Unidas Podemos y los socios del Gobierno, ERC y EH Bildu, tendrán que posicionarse frente a la proposición no de ley del PSOE y PNV, que insta a que sea una comisión independiente presidida por el Defensor del Pueblo la que investigue estos delitos con expertos y profesionales de distintas disciplinas. Un tema que podría mostrar un nuevo distanciamiento entre los socios de coalición y al que se sumaría esta semana la polémica Ley de Vivienda, que ERC o PNV no ven con buenos ojos. Los jeltzales perciben invasión de competencias al considerar que "incurre en evidentes excesos", al asegurar que "la vivienda es una materia de titularidad autonómica", tal y como reconoce la Constitución y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional.

en ajuria enea

hoy, encuentro entre ximo puig y el lehendakari

Homenaje a las víctimas de ETA. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, mantendrá hoy una reunión con el lehendakari Íñigo Urkullu en Ajuria Enea con motivo del viaje institucional que el Govern valenciano realiza a la CAV para homenajear la memoria de las víctimas del terrorismo. El encuentro se celebrará a partir de las 12.30 horas y forma parte de las cumbres periódicas que Puig diseña con presidentes de las diferentes comunidades autónomas para abordar asuntos que puedan afectar a sus territorios y, a su vez, tejer acuerdos transversales que permitan encontrar soluciones a los problemas comunes de todo el Estado. El homenaje a las víctimas, que realizará la delegación institucional valenciana, coincide con la semana en la que se celebra el día europeo contra las víctimas y cuando se cumplen tres décadas del asesinato del profesor Manuel Broseta a manos de ETA. Puig, junto con la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y las asociaciones valencianas de víctimas visitarán el Centro Memorial de Gasteiz.