Juan Carlos I anuncia que regresará "con frecuencia" a España

El rey emérito, Juan Carlos I, ha emitido este lunes una carta a su hijo en la que le expresa su voluntad de volver a España, si bien matiza que no lo hará "de forma inmediata".

Juan Carlos, que en 2020 abandonó el Estado y comenzó a residir en Abu Dabi, asegura ahora que, conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, "por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata".

Según señala, prefiere en este momento, "por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi", donde asegura que ha encontrado "tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos".

En ese sentido, explica en la carta que le gustaría así culminar "esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido". Además, y como ya hiciera en 2019, quiere seguir retirado de la vida pública. En este sentido, "tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible", señala.