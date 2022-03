PNV y PSE cierran flecos para anunciar este viernes su acuerdo en el borrador educativo

PNV y PSE pondrán fin este viernes a su desencuentro sobre el borrador educativo, y lo harán registrando alegaciones conjuntas en el Parlamento Vasco a las 12.00 horas. Este periódico pudo confirmar que únicamente faltaban unos flecos y no existía ningún riesgo de que descarrilase el diálogo, aunque la existencia de esos flecos impidió que se diera oficialmente por cerrado el acuerdo. No solo no lo dio por zanjado el PSE (que fue el partido que abrió el melón del borrador parlamentario con el desmarque público de su líder, Eneko Andueza), sino que tampoco lo hizo el PNV, que todavía aspiraba a cerrar algunos puntos entre la tarde del jueves y la mañana del viernes.



En la agenda parlamentaria está prevista la comparecencia de la jeltzale Leixuri Arrizabalaga, y la posterior intervención del socialista José Antonio Pastor. Todo está a punto tras los últimos avances en el diálogo, que hacen énfasis en el papel esencial de la red pública.





EH BILDU, DISPUESTA

ELKARREKIN PODEMOS-IU Y LA RED PÚBLICA

??? El Gobierno Vasco de PNV y PSE atribuye en exclusiva el eje vertebrador al euskera olvidándose del castellano



?? @barriobaroja "El retroceso en la Educación vasca es consecuencia de no saber gestionar los modelos educativos" pic.twitter.com/muJWoWj6TN — PP vasco + Cs (@PPmasCs) March 3, 2022

PP+C'S Y LA "LIBERTAD" LINGÜÍSTICA

LOS SIGUIENTES PASOS

Con este acuerdo, se va a escenificar el fin de la disputa entre los dos socios de gobierno en un asunto nuclear, aunque es solo el comienzo del camino. Por un lado,incorporando al máximo número de grupos. Tendrán de margen hasta la sesión de votación de las alegaciones, que podría tener lugar. El mejor situado parece seral entendimiento y, cuando se presentó el borrador parlamentario, consideró que era un buen punto de partida. Desde la coalición abertzale confirman que presentarán alegaciones y, aunque desconocen el contenido de los acuerdos entre PNV y PSE, apuestan por analizarlos y trabajar.Fuentes de Elkarrekin Podemos-IU consultadas por este periódico, por su parte, avanzan que pondrán el foco en la red pública. En cuanto a la futura ley, piden que se ataje el problema que detectan en el elevado porcentaje de la red concertadaLa coalición de Miren Gorrotxategi es la más crítica con el peso de la red concertada, mientras que, que absorben a lade la comunidad autónoma. En cualquier caso,(una alusión implícita a la segregación del alumno migrante, concentrado en la red pública).PP+C's fue el primero en presentar este jueves sus alegacionescon una disposición teórica a la generosidad. Pero se aferró a su discurso sobre laen euskera, sin apenas oferta en castellano. Además, pidió mayor financiación para la concertada.Por otro lado, este borrador es un primer paso, un informe con las aportaciones de un centenar de agentes que ha sido recopilado por el jeltzale Gorka Álvarez, y que tiene que ser aprobado en una nueva reunión que podría tener lugar en algo más de una semana, y en la que se someterán a votación las alegaciones.Ese material será recogido por elEl departamento de Jokin Bildarratz espera presentarlo este año.El borrador parlamentario menciona, entre otras cuestiones,del alumnado migrante, incapaz de asumir esa carga económica. La apuesta por que el, levantó algunas suspicacias en el PSE aunque, como ya informó este periódico, el acuerdo con el PNV va a hacery su carácter esencial en la enseñanza. El borrador, además,que ya funciona a nivel universitario, donde conviven centros de diferente titularidad.El plazo de las alegaciones, que de otra forma hubiera pasado como un trámite más, ha generado en esta ocasión una gran expectación por el desmarque de Eneko Andueza del borrador. La cuestión se ha reconducido en las negociaciones con el PNV, y el propio lehendakari daba por seguro que habría acuerdo, una sensación confirmada por fuentes socialistas. En la negociación han estado presentes otros conceptos como el, o la preocupación de Andueza sobre los resultados de las, especialmente en ciencias, matemáticas y en otras lenguas.Las conversaciones parecen haberse dirigido más hacia cuestiones de concepto y de prioridades,concretas por las que se apuesta en materia de educación.