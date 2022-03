El acuerdo con el PSE que Urkullu da por seguro hará énfasis en la escuela pública

Las alegaciones conjuntas que ultiman PNV y PSE al borrador parlamentario de la Ley de Educación reforzarán las menciones al papel de la escuela pública. Esta era una de las principales inquietudes del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, quien ha puesto sobre la mesa otros conceptos que se han tenido en cuenta también en las últimas horas, como el plurilingüismo. Este viernes culmina el plazo para que los partidos registren aportaciones al borrador presentado por el jeltzale Gorka Álvarez, y el lehendakari ha sido muy categórico al dar por hecho que se presentarán de manera conjunta entre ambos socios de gobierno, lo que evitará que arrojen una imagen de división en un asunto nuclear recogido en su acuerdo programático. La negociación es sólida y está muy avanzada.



"Tengo la seguridad de que esta semana, cuando venza el plazo de la presentación de enmiendas, habremos alcanzado un acuerdo entre PNV y PSE", ha zanjado en Onda Vasca, al tiempo que se ha mostrado "dispuesto a ensancharlo a otros partidos". No añadió más, pero este periódico ha podido saber que se hará énfasis en la red pública. La coincidencia es total en la idea de recalcar el carácter esencial de esa red.



Fuentes socialistas consultadas por este periódico aportan que están trabajando con la idea de alcanzar un acuerdo "en el plazo fijado", que acaba este viernes a las 12.00 horas, y no esperan que se tuerza.





Los Socialistas queremos que la #leyeducación salga adelante con un gran consenso y que se centre en:

????preservar el carácter público de la educación en #Euskadi

????acabar con la desigualdad

????priorizar la mejora de las competencias del alumnado

— Eneko Andueza (@enekoandueza) March 2, 2022

Esta reflexión la realizaba Iñigo Urkullu tan solo unas horas después de haberse reunido en Ajuria Enea con Andueza. Pero, en realidad, esta cita no fue la que desató los nudos. Tras el desmarque público del socialista del borrador parlamentario, la situación empezó a reconducirse en cuestión de horas, PNV y PSE han trabajado en las alegaciones, y ya la semana pasada, como informó este periódico, constataban que el escenario más probable era la presentación conjunta, tal y como habían dejado ver Andueza y Ortuzar.El socialista, no obstante, ha vuelto a deslizar este miércoles que. La publicación del informe de evaluación diagnóstica de 2019 introduce cierta distorsión en el clima de este diálogo, y Andueza ha vuelto a defender que "los datos son preocupantes", aunque el diálogo está muy avanzado.Esta es solo la primera fase de la negociación. Se trata de que los grupos hagan aportaciones al documento que ha recogido las reflexiones de un centenar de agentes. Podría dejarse una semana por delante para la negociación con otros grupos como EH Bildu, y para votarlo definitivamente.Que se reabra entonces el melón entre los socios dependerá de cómo de amarrado dejen el borrador parlamentario. No obstante, la negociación se ha reconducido y ya no se desprende que queden grandes desencuentros en el camino, ni tampoco que haya un cuestionamiento de las medidas, sino una discrepancia centrada en los conceptos y el énfasis en las prioridades.El PSE aseguró que es necesaria una nueva ley y están buscando un acuerdo, pero que solo sería el principio. Su objetivo sería mejorar losdel alumnado, reducir la(un debate relacionado con la apuesta del borrador por eliminar las cuotas que se cobran en la concertada) y garantizar el carácterde la escuela. Sobre los resultados,El socialista mostró suLa parte jeltzale del Gobierno vasco defiende la escuela pública, sin que ello suponga excluir a la concertada. Sigue el modelo universitario, donde conviven titularidades distintas.Urkullu, por su parte,. "Lo que hemos constatado es que la salud de la coalición es absolutamente buena y que, en ese sentido, mantenemos la misma tónica que desde el inicio de la legislatura", dijo. Cuando se le preguntó si los roces en la Ley de Educación han quedado resueltos, aseguró que sí, y que tiene la "seguridad" de que esta semana habrá acuerdo. Añadió que el Ejecutivo vasco tiene intención dePreguntado por si cree que EH Bildu ha dado un giro hacia posiciones más conciliadoras en la oposición, solo pudo reiterar la disposición de su gobierno a alcanzar acuerdos "aunque tenga mayoría absoluta"."Por parte de EH Bildu parece que hay un acercamiento., que son los dos grupos con los que hemos alcanzado acuerdos significativos y espero que así siga siendo". "Ojalá también lo fuera con el PP, pero lo veremos en el futuro", añadió.Urkullu también se refirió a la guerra de Rusia contra Ucrania, declarada de manera "unilateral". Se mostró de acuerdo con las sanciones impuestas por la Unión Europea, y se declaró preocupado por los vascos que permanecen en Ucrania, lo que está motivando un trabajo conjunto con el Ministerio de Exteriores. En materia de acogida,de esas personas. En materia económica, se remitió a la reunión prevista para este jueves con los clúster vascos, donde se podría analizar la activación de eventuales ayudas a las empresas.