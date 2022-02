Casado y Feijóo se reúnen durante hora y media antes de la cita con los barones del PP

La reunión entre el líder del PP, Pablo Casado, y los 'barones' territoriales ha arrancado este miércoles pasadas las 20.45 horas en la sede nacional del partido, debido a que antes se ha celebrado un encuentro a solas entre Casado y Alberto Núñez Feijóo. En esta cita con todos los presidentes se definirá la hoja de ruta de las próximas semanas hasta el congreso extraordinario y quién pilotará hasta entonces el partido.



Además, despejará otra de las principales incógnitas: hasta cuándo aguantará Casado al frente del partido. Algunos 'barones' y cargos territoriales defienden su salida cuanto antes, este mismo miércoles, pero otros creen que debe hacerlo en la Junta Directiva del próximo martes.



De hecho, en el orden del día de esa Junta Directiva Nacional, aparte de la convocatoria del XX congreso nacional que tendrá "carácter extraordinario", figura un "informe del presidente nacional".



La reunión de Casado con todos los barones ha empezado un poco antes de las 21.00 horas porque antes el líder del PP ha estado reunido durante hora y media con el presidente de la Xunta de Galicia. ". Me ha convocado a las 19.00 horas y por tanto acudo a la convocatoria del presidente de mi partido. Después tendremos otra reunión conforme a lo establecido", ha señalado Feijóo a la entrada de Génova.A la reunión no asiste la presidenta madrileña madrileña,, quepara seguir al Atlético de Madrid al ser vetada para la reunión de barones del PP en Génova por no ser presidenta del PP de Madrid.En su lugar En su lugar asiste el presidente del PP madrileño, Pío García Escudero, que dirige el PP madrileño desde 2018, cuando se nombró una gestora. Tampoco ha viajado a Madrid el presidente del PP catalán Alejandro Fernández, que sigue convaleciente tras una reciente operación.Fuentes cercanas a Casado aseguran a Europa Press que el líder del PP quiere esperar a ver cuál es el planteamiento de los presidentes autonómicos, pero consideran que debería ser al frente del partido al menos hasta la Junta Directiva de la próxima semana."Casado va a escuchar a los barones y a buscar la mejor solución.", han destacado, para añadir que este encuentro servirá para que cada uno de los presidentes exponga su posición.Algunas fuentes próximas a Casado incluso defienden que Casado pueda seguir siendo presidente del PP mientras una comisión organizadora se encarga de preparar el congreso extraordinario porque "no ha hecho nada malo".y que dé un paso atrás para empezar una nueva etapa en el partido que frene la "sangría" de votos que están perdiendo estos días, según reflejan ya algunas encuestas, por la profunda crisis interna.La fecha del congreso extraordinario es una de las cuestiones que figura encima de la mesa. La fecha del 2 y 3 de abril es una de las que suena con más fuerza, pero no hay nada cerrado y hay quién cree incluso que puede ser un poco más adelante para quedeje más ordenada su sucesión en Galicia.Éste será también uno de los asuntos que estará encima de la mesa en la reunión entre Casado y los 'barones' territoriales, si bien la aprobación tendrá lugar en la Junta Directiva del próximo martes, máximo órgano entre congresos.Los Estatutos señalan que el plazo mínimo que habrá de mediar entre la fecha de la convocatoria del congreso y la de celebraciónpuede ser de "tan solo treinta días de antelación". Para que sea ese breve plazo, deben hacerse "constar en la convocatoria el motivo de convocar y las causas que fundamentan la urgencia".En medio de la convulsión que vive el PP, y un día después de la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general del PP, Casado ha acudido al Congreso para despedirse aprovechando su pregunta de control al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.En su discurso, leído y en un tono más solemne, ha dicho que entiende la política,, como "el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros". "Todo para servir a España y a la causa de la libertad", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso de casi todos los diputados del Grupo Popular.En las últimas horas, Casado ha recibido numerosas muestras de solidaridad, e incluso la centralita de la sede del PP "se ha colapsado con mensajes de apoyo" al presidente del PP, agradeciéndole susegún sus colaboradores. Además, han llegado a la sede del partido "muchas cartas en mano y flores", han añadido las mismas fuentes.El PP maneja la fecha del día 2 y 3 de abril como una de las más probables para celebrar su congreso extraordinario, pero no hay nada cerrado porque es una decisión que discutirán el presidente del partido, Pablo Casado, y los 'barones' territoriales, según fuentes del partido. En las filas del PP hay quien cree que incluso ese cónclave pueda ser un poco más adelante para quedeje más ordenada su sucesión en Galicia.