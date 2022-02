Ayuso prosigue su ofensiva contra Casado: "Hace falta un giro absoluto en el PP"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este lunes que enviará hoy mismo a la Fiscalía toda la documentación del contrato relacionado con su hermano, lo que ha abierto una guerra con el líder del PP, Pablo Casado, a quien ha vuelto a mandar un mensaje de que su sitio está en Madrid.

La presidenta madrileña ha sostenido que la celebración de un congreso nacional extraordinario del PP se tendrá que decidir estos días, al tiempo que ha precisado que "hace falta un giro absoluto" en el partido porque la situación "es insostenible y cada día peor".

Díaz Ayuso ha rechazado que haya "una guerra de intereses" con el líder del partido, ya que su sitio -ha reiterado- "es Madrid". "No ha habido una guerra Ayuso-Casado, nunca he pretendido sustituirle; mi sitio es Madrid y la Comunidad de Madrid es demasiado importante como para andar jugando o entender que es poco", ha remarcado Díaz Ayuso, que ha pedido que se diriman responsabilidades tras la polémica del contrato relacionado con su hermano porque, ha dicho, no puede salir "gratis".

"Si tiene que haber dimisiones o no en el PP se verá estos días pero no puede quedar gratis haber causado este daño a la Comunidad de Madrid y el trato de mi familia, que se la persigue con cámaras hasta en el pueblo; han llegado incluso a vincular a mi madre con facturas cuando es una mujer jubilada y viuda, no puedo mirar a otro lado y pretender que todo siga igual", ha añadido.

La presidenta madrileña no ha querido valorar si debe haber dimisiones pero sí ha precisado que la situación en el PP es "insostenible" y el partido se está "desangrando" por este asunto, además del "daño" que cree que le está haciendo a la comunidad, por lo que, a su juicio, "hace falta un giro absoluto por el bien de España".

Tras el apoyo recibido este domingo en Génova, donde miles de personas se concentraron para pedir la dimisión de Casado y de su número dos, Teodoro García Egea, Díaz Ayuso ha agradecido "los múltiples gestos de cariño" que ha recibido en los últimos días, y ha remarcado que seguirá con su responsabilidad al frente de la Comunidad de Madrid.

"No se trata de darme su confianza por cariño, se trata de comprobar que lo que estoy diciendo es cierto y ganarme su confianza", ha expresado Díaz Ayuso, que ha sido recibida en Boadilla del Monte con aplausos y al grito de "presidenta".

Sobre la documentación que entregará hoy a la Fiscalía relacionada con el contrato al que se vincula a su hermano, Ayuso ha dicho que este contrato ha sido fiscalizado por la Cámara de Cuentas y por la Intervención de la Comunidad de Madrid, además de insistir en que "es perfectamente legal".

En este sentido, ha defendido que se trata de un contrato "que trajo material cuando no lo había y cuando los mercados estaban completamente desabastecidos" en la primera etapa de la primera ola de la pandemia, "cuando la compra centralizada del Gobierno fracasaba", los sanitarios no tenían protección para trabajar y cuando no todas las empresas eran capaces de encontrar ese material para traerlo.

Ha explicado que tuvo conocimiento de este contrato un año y medio después de que se firmara y nadie de su Consejo de Gobierno intervino en la adjudicación del mismo, por lo que ha reiterado que, una vez enviada toda la documentación a la Fiscalía, va a estar "a su entera disposición por si fuera necesario algo más".