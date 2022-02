El PNV y Elkarrekin Podemos empujan en favor del nuevo estatus

El guante que lanzó el lehendakari Iñigo Urkullu el pasado miércoles, instando a reactivar el debate del nuevo estatus en el Parlamento Vasco en previsión de un posible cambio de mayorías en el Congreso, fue recogido ayer jueves por el PNV y Elkarrekin Podemos-IU. Fuentes de la ejecutiva jeltzale aseguraron que comparten "la conveniencia y necesidad" de afrontar este debate, y que están dispuestos a abordarlo "desde mañana mismo".

"Lo llevamos diciendo desde la vuelta del verano", indicaron, para recordar que "prueba de ello es la ronda discreta de contactos" que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, mantuvo el pasado otoño "con los partidos representados en el Parlamento Vasco, salvo Vox". A juicio del PNV, es "necesario actualizar y ensanchar el autogobierno vasco", una propuesta que aparecía en su programa de las elecciones de 2020 y que definió como "una necesidad que la pandemia, y el modo en que ha sido gestionada desde el Gobierno central, ha puesto más que en evidencia".

Las mismas fuentes añadieron que esta cuestión "no compete solo al PNV, sino a todas las formaciones vascas", y criticaron que el PSE siempre busca "excusas" para no abordarla. El mismo día en que Iñigo Urkullu lanzó esta propuesta, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, opinó que no es algo prioritario y declaró que "en estos momentos bastante tenemos con superar toda esta pandemia".

Respecto a EH Bildu, el PNV le pide que lleve a cabo "el ejercicio de realismo político que está practicando a otros niveles de su acción política", como su apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez. Más aún "en este momento de crispación, recentralización y auge de la extrema derecha en el Estado".

Trabajo serio



Sobre esta misma cuestión, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, aseguró que su grupo está dispuesto a hablar del nuevo estatus si "surge" ese debate. "Abordaremos el debate sin ningún problema y trabajando también seriamente", aseveró en Radio Euskadi. Añadió, eso sí, que no ve "fuerza tractora por parte de nadie" para impulsarlo. "Si aparece alguien ahí estaremos, sin duda alguna", insistió. /