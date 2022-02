Pablo Casado Vs. Isabel Díaz Ayuso: ¿quién apoya a quién?

El PP se desangra en medio de una cruenta batalla de poder entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado que intenta tapar un presunto caso de corrupción, que desembocó en el supuesto espionaje encargado por la dirección nacional del PP contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Destacadas figuras populares han tomado partido por uno u otro.





A favor de Casado

Hace tres años entré en política porque creo que @pablocasado_ es el mejor presidente para España. Hoy me reafirmo.



Orgulloso de formar parte de tu equipo, presidente. pic.twitter.com/YNlYXaVUe5 — Pablo Montesinos (@montesinospablo) February 17, 2022

En el PP la responsabilidad, lealtad y ejemplaridad deben guiar siempre la conducta dentro y fuera del partido, por respeto a nuestros votantes y a nuestros afiliados.@pablocasado_ no lo ha tenido nunca fácil, pero siempre se guía por ellos, el resto debemos hacer lo mismo. — Cuca Gamarra (@cucagamarra) February 17, 2022

Siento gran orgullo de formar parte del equipo de @pablocasado_, que ha trabajado sin descanso por @populares y que será el mejor presidente para España — Andrea Levy (@ALevySoler) February 17, 2022

El compromiso de @pablocasado_ con la ejemplaridad es incuestionable. Por eso muchos le seguimos cuando dio un paso adelante.

Nada ni nadie está por encima de la honorabilidad del partido. — Ana Beltrán (@abeltran_ana) February 17, 2022

Desde que conozco a @pablocasado_, y he trabajado a su lado bastantes años ya, he conocido también un ejemplo de político comprometido con la ejemplaridad. La que el practica para sí mismo. Siempre. Hoy también — Javier Maroto (@JavierMaroto) February 17, 2022

A favor de Ayuso

Por el bien del PP.pic.twitter.com/RmPNB79c7j — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 17, 2022

Total apoyo a @IdiazAyuso y completo rechazo a aquellos que con crueldad han intentado eliminarla de la política. La envidia les ha llevado a cometer la mayor indignidad. La familia del PP es noble y tiene principios. No puede aceptar lo sucedido. #YoConAyuso pic.twitter.com/SnIaqtT7WS — Enrique Ossorio (@eossoriocrespo) February 17, 2022

