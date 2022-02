Casado niega el espionaje e insta a Ayuso a probar que no hubo irregularidades en el contrato ligado a su hermano

Casado: "Todo lo que escuché ayer no es verdad"

Casado: "Todo lo que escuché ayer no es verdad"

Tras la guerra abierta desatada en el PP, el presidente de los populares ha afirmado estar "sorprendido y decepcionado" con todas las afirmaciones que se han ido sucediendo en las últimas horas. "Lamento lo que está pasando y el daño que esto está provocando en la imagen del partido", ha señalado Casado en una entrevista en cadena Cope.

"Es algo que no merezco"

El líder de los populares ha denunciado que "lo que ocurrió ayer es algo que no merezco" y a continuación ha defendido que "jamás" ha retirado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso.

Es más, Casado ha insistido en que su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha extendido durante los últimos diecisiete años. "Estoy satisfecho con su labor y jamás he dicho que Isabel no contará con mi apoyo para liderar la presidencia". Así las cosas, "todo lo que escuché ayer no es verdad. Estoy encantado de dar la cara", ha concluido.

Niega la contratación de un detective

Casado ha aprovechado para negar la contratación de un detective que investigase a Ayuso y su entorno cercano. "No he acusado a Ayuso nunca de nada", ha remarcado, tan solo se le ha pedido una información sobre un contrato ligado a su hermano y un amigo. Por este motivo, ha subrayado, "no entendemos la reacción que ha tenido".

Preguntado por el expediente abierto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sostenido que espera que se pueda resolver "hoy mismo". "Basta con que Ayuso explique si es una irregularidad o una falta de ejemplaridad", ha precisado.

Casado pone contra las cuerdas a Ayuso

A pesar de insistir en que Ayuso siempre ha contado con su apoyo como compañeros de partido, el líder de los populares ha querido recordar los momentos en que la presidenta de Madrid ha sido cuestionada. "Yo soy quien ha designado a Ayuso y quien le ha defendido en los momentos más críticos para ella. A mí me han preguntado si estaba a la altura... yo siempre le he defendido".

No obstante, Casado se ha mostrado tajante sobre el contrato que ha desatado la polémica, punta del iceberg en esta crisis interna que está viviendo partido.

"Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato", ha cuestionado el líder de los populares. En esta línea, ha terminado afirmando que nadie "ha defendido a Isabel más que yo", pero "tengo derecho a velar por la ejemplaridad". Tras estas declaraciones, se ha preguntado "si alguien me puede decir qué he hecho mal".

Que Ayuso pregunte a su hermano

Casado ha subrayado que tan solo reclama tres premisas fundamentales: transparencia, principios y ejemplaridad. "Basta con que Ayuso le pregunte a su hermano por los detalles del contrato. Es una cuestión de ejemplaridad", ha insistido.

"Muchas veces hay que ir más allá. Los españoles no pueden admitir que haya trato de favor. Si yo presidiera esa institución, debería inhibirme a la hora de conceder el contrato", ha terminado añadiendo. Al término de la entrevista, Casado ha sostenido que se compromete a unir el partido y "dilucidar" todo lo que pueda haber ocurrido.