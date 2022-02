Feijóo se alinea con Ayuso y reclama a la dirección del PP "estar a la altura"

Con el lío montado y el partido hecho trizas, todas las miradas a la hora de testar las reacciones se dirigieron a Alberto Núñez Feijóo, siempre en las quinielas de una previsible sucesión en la cúpula de Génova. El presidente de la Xunta se decantó por alinearse con Isabel Díaz Ayuso en tanto que resta trascendencia al polémico contrato y sí al presunto espionaje. "No procede contratar a ningún investigador privado para espiar a una compañera y ver contratos que están en el Portal de Transparencia. Si se ha hecho, me parece inaudito e imperdonable perder el tiempo en esto", manifestó, por lo que reclamó a la dirección nacional "estar a la altura" y asumir sus responsabilidades.

"No me parece normal", recalcó. Feijóo instó a que "si hay problemas orgánicos dentro del PP en Madrid, se tienen que resolver de forma inteligente y no provocando un incendio". Al jefe de filas del PP gallego le preocupa la situación orgánica que vive su formación. Por ello, apeló a actuar de forma "tranquila, sosegada y con inteligencia", además de realizar "un análisis objetivo" de los hechos.

Bajo el hastag #YoConAyuso, muchos populares mostraron su apoyo a la presidenta regional, mientras que otros salieron en defensa de Pablo Casado, sobre todo sus diputados en el Congreso. La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, manifestó que "en el PP, la responsabilidad, la lealtad y la ejemplaridad deben guiar siempre la conducta dentro y fuera del partido por respeto a nuestros votantes y afiliados". A la presidenta madrileña le defendió una predecesora, Esperanza Aguirre, que pidió la dimisión de Teodoro García Egea por arrojar sospechas de corrupción sobre la jefa del Ejecutivo madrileño.

"Cuando alguien acusa de algo, tiene que presentar pruebas", sostuvo. Señaló que Ayuso "ha sido extraordinariamente leal al partido en todo momento, y al presidente" Casado. Pero para declaración la del expresidente José María Aznar, quien desde un congreso de FAES ironizó: "La situación de Ucrania es ahora mismo mejor que la del PP porque allí no hay armamento nuclear".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, prefirió abstraerse del "ruido" y no "distraerse" con asuntos que no tienen que ver con su comunidad. Cómo no, sí que habló la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, para quien desde Génova 13 tendrían que haber acudido a la Justicia con sus indicios en vez de "utilizar métodos verdaderamente sucios, propios de un vertedero", también pidió la dimisión de Casado.

desde euskadi



La presidenta del PP de Bizkaia y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Raquel González, señaló que Casado "sigue contando" con su "confianza". Fuentes de la dirección vasca del PP indicaron que "orgánicamente" no habrá por ahora pronunciamientos sobre esta polémica y que hablarán cuando "toque". La presidenta del PP de Nafarroa y vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, no entró al trapo y dijo estar "con la ejemplaridad del partido".

