Tudanca deja entrever su dimisión: "Otros vendrán que harán más"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta y secretario general del PSCYL, Luis Tudanca, ha manifestado este domingo, tras conocer su derrota en los comicios autonómicos, que "otros vendrán que harán más y lograrán que el cambio llegue a esta tierra, porque esta tierra lo merece".

Así lo ha asegurado un emocionado Luis Tudanca, que ha felicitado al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria y que no ha despejado la incógnita de si dejará la dirección del PSCYL, aunque sí ha avanzado que la dirección de su partido se reunirá este lunes para analizar los resultados y tomar una decisión al respecto.

A falta del recuento definitivo, el PSOE ha perdido las elecciones en Castilla y León después de su victoria en 2019, y ha cedido siete procuradores, hasta los 28.

"Sé que no es la noche que esperábamos y que no es el momento por el que tanto hemos trabajado", ha comenzado su intervención, sin preguntas, el socialista, que ha subrayado que él se ha "vaciado" y "lo ha dado absolutamente todo" por Castilla y León, pero "no ha sido suficiente", ha lamentado emocionado.

"Han abierto las puertas de par en par a Vox"



A la vista de los resultados, en los que el PP se ha situado como primera fuerza en la Comunidad sin apenas sumar votos respecto a los comicios de 2019, pero con la fuerte entrada de Vox en las Cortes, con 13 procuradores, Tudanca se ha preguntado si estas elecciones "han merecido la pena": "Parece que no", ha respondido el socialista.

"Después de que Cs cerrara la puerta al cambio, ahora han abierto las puertas de par en par a Vox", que "ya están reclamando la vicepresidencia", ha expresado Tudanca, que ha incidido en que "ya advirtieron" de la irrupción que tendría la formación de Santiago Abascal en estos comicios.

De este modo, Tudanca ha asegurado que "aunque el PSOE está muy lejos" de los objetivos marcados en estos comicios, el PP de Fernández Mañueco "también lo está", ya que la diferencia entre ambas formaciones ha sido de apenas 16.000 votos.

"No ha sido suficiente (...) esta tierra ha hablado y la gente siempre es soberana. Castilla y León ha hablado y ha decidido", ha apostillado Luis Tudanca, que no ha asegurado, de este modo, su continuidad al frente de la formación.