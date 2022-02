La reforma fiscal desata otra guerra entre el PSOE y Podemos

La tensión regresa a las reuniones del Consejo de Ministros. PSOE y Unidas Podemos se vuelven a enfrentar por la reforma fiscal, un asunto que ha provocado tensiones desde el comienzo de la legislatura. El Ministerio de Hacienda está esperando el informe que ha encargado a los expertos para dar el pistoletazo de salida a este debate, un documento que debería llegar a finales de este mes. Pero Unidas Podemos se ha saltado el guion y ha presentado en público su propia propuesta, que trata de marcar el camino y disputar el liderazgo al PSOE.

Vuelve a agitar como bandera la tasa para las grandes fortunas y una subida del Impuesto de Sociedades de diez puntos a las empresas eléctricas. Entre el público, en el acto celebrado el lunes, había representantes de ERC y EH Bildu, los partidos con los que Podemos ya presionó en el pasado al PSOE para aprobar medidas antidesahucios.

Y, nuevamente, el primer Gobierno español de coalición vuelve a dirimir sus diferencias en público con una guerra fiscal. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, no ocultó su malestar este miércoles y tildó de "inoportuna" la propuesta fiscal de Podemos. "No es conveniente discutir en paralelo u otras iniciativas que no partan del encargo que el propio Gobierno, con las formaciones políticas que lo componen, ha hecho a un grupo de personas que merecen absolutamente todo el respeto", dijo en TVE.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, dio una respuesta fulminante: "Lo que es inoportuno es que los trabajadores y las pymes tengan que pagar el doble de impuestos que las grandes empresas".

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, en una imagen de Europa Press

TASA PARA LAS FORTUNAS, COMIDA NO SALUDABLE...

Se está filtrando ya que la propuesta de los expertos contempla subidas fiscales a empresas y fortunas. Pero, el lunes, Unidas Podemos tomaba la delantera con las también ministras Ione Belarra e Irene Montero, y con la presencia del exlíder laborista Jeremy Corbyn. Presentaba un plan que contempla un aumento de ingresos de casi 30.000 millones, con un impuesto estatal que grave la vivienda vacía, y otras medidas que limitan la capacidad de actuación de las comunidades.

Por ejemplo, el nuevo impuesto para las grandes fortunas, que reemplazaría al de Patrimonio, afectaría a las fortunas superiores al millón de euros, recoge una exención por vivienda habitual de 400.000 euros, y no sería bonificable por las comunidades autónomas.

La propuesta de Unidas Podemos recoge, asimismo, un nuevo tributo para los alimentos de mala calidad nutricional, un nuevo marco de fiscalidad verde, y un aumento de diez puntos en el Impuesto de Sociedades para las eléctricas, como mínimo durante cinco años y con opción de prórroga. La recaudación, según la iniciativa, se destinaría a rebajar el recibo de la luz.

PODEMOS REIVINDICA SU PAPEL EN EL GOBIERNO

La comunidad autónoma vasca tiene capacidad para fijar sus propios impuestos en casos como el de Sociedades, y las figuras de nueva creación deben concertarse con sus haciendas.

En un acto en la provincia de León, Belarra reivindicó el papel de Podemos dentro del Gobierno español. Recordó que su partido forma parte de un "gobierno de coalición, en el que tienen que participar los dos socios en los debates centrales, al igual que en los presupuestarios".

LA POSICIÓN DEL PNV

Esta disputa se va a trasladar el martes al pleno del Congreso de los Diputados, con la proposición no de ley de Unidas Podemos. Obligará a los socialistas a tomar posición. Fuentes del grupo del PNV consultadas por este periódico no quieren entrar en esta nueva polémica entre los socios, y se limitan a decir que esperarán a que llegue a finales de mes la propuesta del grupo de expertos que ha recibido el encargo del Ministerio de Hacienda. Entonces harán su valoración sobre una futura reforma fiscal. Además, no han fijado aún una posición sobre los temas del pleno del martes.

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, se desmarcó de esta polémica y dijo que su coalición "respetará" los trabajos del comité de expertos.