El PNV avisa a Sánchez de que cambiar a sus socios por C's arriesga su estabilidad

El fantasma de la alianza de Pedro Sánchez con Ciudadanos para aprobar la reforma laboral comienza a hacerse carne. El PSOE confirmó este viernes su intención de sacar adelante sin cambios la reforma acordada con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, una opción que encaja como un guante en lo que pide Ciudadanos para convalidar el decreto el 3 de febrero en el Congreso. El PNV se reafirmó en que votará en contra si no recoge la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales. Si el Gobierno español no cede, la presidenta de la Ejecutiva vizcaina del PNV, Itxaso Atutxa, le invita a que "busque otras mayorías".



A diferencia de lo que sucede con la transferencia del IMV, donde el PNV sí avisa de que su relación saltará por los aires en caso de incumplimiento porque tienen un acuerdo firmado, la reforma laboral no romperá su relación. Pero la jeltzale sí quiso poner sobre la mesa que, si busca a C's en esta y otras votaciones, "va a tener un problema de estabilidad dentro de su propio gobierno", dijo a Onda Vasca.





@itxasoatutxa en @ondavasca: "Si el decreto va como está, el voto de @eajpnv será #NO. Se tiene que recoger el marco laboral vasco. Tendrán que buscar otras mayorías".

IRENE MONTERO SE REMITE A LOS SOCIOS

EL PSOE INSISTE EN NO HACER CAMBIOS

Apelo a @ehbildu y @eajpnv para que no le hagan el juego a @populares y @vox_es, a @pablocasado_ y @Santi_ABASCAL.



Quien no apoye la #reformalaboral estará haciendo el juego a la derecha y ultraderecha en su intento desesperado por derribar a este Gobierno.



#Cumplimos



"INJERENCIAS EN EL AUTOGOBIERNO"

Atutxa se refería a las. Ha sido habitual que, en las negociaciones presupuestarias o de otras medidas sociales o económicas, Podemos trate de mantener los puentes con los socios de investidura (o, incluso, en algunos casos, más con EH Bildu y ERC que con el PNV). Los socialistas han mostrado más de una vez la, pero que sigue siendo un partido en esencia liberal y con un modelo fuertemente centralista en lo territorial. Además, su futuro no está claro, con constantes deserciones que parecen incompatibles con ser un socio estable.Estos movimientos vuelven ahora con la reforma laboral y las fricciones entre socialistas y morados crecen. La ministra de Igualdad,sobre la reforma laboral para poder aprobarla con sus votos, según dijo a Radio Euskadi en una jornada donde ha visitado también al lehendakari Urkullu y la consejera Beatriz Artolazabal.como para atraerse a los jeltzales. Montero abogó por la mayoría progresista y plurinacional, e incluso mantenerla "para la próxima década".con los agentes, no "desvirtuarla", y dejar para los próximos dos años otros cambios. Lo repitió tras mantener un encuentro con parlamentarios, diputados y senadores vascos en Gasteiz junto aprevino a Sánchez de las tensiones que pueden surgir entre el PSOE y Unidas Podemos. Cuando se le preguntó si cree que Sánchez aguantará sin convocarhasta diciembre de 2023, recordó que tiene por delante leyes difíciles,"Quieren ocultar injerencias en el autogobierno vasco que no queremos dejar pasar", dijo, para añadir después que Sánchez tiene quey que las mayorías no pueden construirse con un "o lo tomas, o lo dejas". Se temió que va a ser una mala práctica para los próximos dos años, le afeó la falta de acuerdo sobre la Ley Audiovisual, la uniformidad que prevén las leyes sanitarias y sociales de su plan para 2022 y el aroma electoralista que nota el PNV.. Sobre el IMV, rechazó las "excusas técnicas" y lo avisó de que su relación está con el