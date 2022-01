El PNV se "indigna" con Sánchez y prevé conflicto por sus leyes recentralizadoras

La relación no ha abandonado el área de turbulencias. Con el compromiso arrancado por la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, para que el Estado transfiera la gestión del Ingreso Mínimo Vital sin fecha de caducidad, el PNV ha visto cómo se despeja del camino un importante obstáculo que amenazaba su apoyo al presidente español, Pedro Sánchez. Pero el análisis que sigue haciendo el partido jeltzale es que la carretera está llena de curvas y hay riesgo de choque por las leyes recentralizadoras que tiene el Gobierno español en cartera. También por la falta de acuerdo sobre la Ley Audiovisual.



Según confirman desde el grupo jeltzale en el Congreso y desde la consejería vasca de Cultura de Bingen Zupiria a este periódico, Moncloa no ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el Gobierno de Urkullu y EITB.



El PNV, que tiene un acuerdo de investidura con Sánchez, afronta el ecuador del mandato con una sensación de hartazgo. "Tanto va el cántaro a la fuente...", dejaron caer este lunes. Olatz Garamendi revelaba este domingo en una entrevista concedida a este periódico que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha aceptado que la transferencia del Ingreso Mínimo Vital no tenga fecha de caducidad ni sea prorrogable cada diez años como pretendía el ministro Escrivá. Se hará por un plazo indefinido. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, en una rueda de prensa en Iruñea para poner en valor su defensa de los intereses navarros, admitió que "parece ser que el Gobierno de Sánchez ha reconocido lo que tenía que reconocer", porque los documentos sobre el IMV están firmados desde el año 2020 y no le quedaba otra que cumplir.





?? @AITOR_ESTEBAN muestra su "preocupación" con algunas de las Leyes propuestas en el Plan Anual Normativo del Gobierno español, como la #Audiovisual o la de #Vivienda: "Según cómo vaya el año y el debate de esas leyes, las cosas se pueden complicar". pic.twitter.com/CnPHTNjIKV — EAJ PNV Nafarroa (@EAJPNVNafarroa) January 17, 2022

MÁS FOCOS DE CONFLICTO

LEY AUDIOVISUAL: LA GOBERNANZA DE EITB

"SIN NEGOCIAR ANTES"

ISABEL RODRÍGUEZ CONFIRMA EL IMV

Pero añadió quey que son acordes con el ordenamiento jurídico no se cumplan". "Tener que insistir no es bueno para nadie", avisó.Tras haber recibido la enésima oferta a la baja de Escrivá a finales de diciembre, el PNV había avisado de que rompería con Sánchez si el asunto no se reconducía. Garamendi ha enderezado el rumbo de esta negociación con Rodríguez y se despeja así un escollo que podría haber dado al traste con el pacto que mantienen Sánchez y el PNV, pero hay más nubarrones en el horizonte.Esteban confesó que hay "otros posibles focos de conflicto" que preocupan a los jeltzales, y citó la el plan normativo de Pedro Sánchez para 2022 y que pretenden uniformizar una cartera mínima de servicios en sanidad y servicios sociales , todas ellas competencias transferidas a Euskadi. "No sé cómo se van a desarrollar, pero las cosas se pueden complicar", dijo.Afeó a PSOE y Unidas Podemos que echen a rodar su programa legislativo sin negociar con los socios, y sospechó de que esta actitud se mantendrá en el futuro. Inquieta al PNV el ritmo meteórico que busca Moncloa, con más de 300 propuestas en el programa: si quiere aprobar una ley por día, no parece que tenga voluntad de negociar. Todo ello, con aroma electoral.En concreto, sobre la Ley Audiovisual, el Gobierno vasco confirma a este periódico que el Ejecutivo de Sánchez no ha aceptado prácticamente "ninguna" de sus alegaciones, y solo se ha hecho eco de algunas que corregían matices léxicos en la primera fase de audiencia.o a la diversidad lingüística. En el caso de la lengua, el pacto con ERC a cambio de los Presupuestos estatales sirvió para reconducir la presencia del euskera, el gallego y el catalán, pero todo el bloque competencial y de gobernanza de EITB queda en manos ahora de la negociación parlamentaria y, en concreto, del diálogo con el PNV.Zupiria ha defendido todo este tiempo que la comunidad autónoma cuenta con EITB y su propio modelo organizativo, y por ello pidió. También vio de sobra que esa ley entre a regular que los parlamentos autonómicos deben establecer un, y que esa norma entre a precisar sus contenidos. El Gobierno vasco ha tenido conocimiento de que sus demandas no se han incorporado, pero no lo ha hecho porque haya existido feedback desde el ministerio de Nadia Calviño, sino porque se han leído el documento resultante y han visto que no aparecen sus aportaciones.Esteban presagió en el debate de investidura que la legislatura iba a ser complicada y que los partidos debían abandonar su aspiración de sacar adelante la totalidad de su programa en pos del consenso. "Pero tengo la duda de si las prisas por mantener ese programa a dos entre el PSOE y Unidas Podemos implican que se quiere llevar rodado sin negociar antes", lamentó, para avisar después de que "puede provocar conflictos".Sobre la Ley de Vivienda, el Gobierno español se ha enfrentado a las reservas del Consejo General del Poder Judicial, y aplazará la aprobación del proyecto en Consejo de Ministros, que estaba prevista para este martes.Por otro lado,