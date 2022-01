El PNV carga contra la actitud del PP con los fondos europeos

El PP está dispuesto a denunciar ante la Justicia, y también ante Europa, el reparto a su juicio discrecional, "a dedo", de los fondos europeos para la recuperación. Su líder, Pablo Casado, enfrascado ya en la carrera electoral que tiene en Castilla y León la primera parada, sostiene que la única ventanilla para acceder a estos recursos se halla en Moncloa. Desde el Gobierno vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya afeó a líderes como Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso que cuestionaran las cantidades asignadas a la CAV, que de hecho ha recibido el 3,5% de los fondos repartidos cuando le correspondería el 6,24%. El PNV no sale de su asombro. El responsable de Política Institucional de la formación jeltzale, Koldo Mediavilla, dijo estar "espantado" ante una "actividad política absolutamente kafkiana y fuera de sí" por parte del PP que a su entender busca "desbaratar" una situación de estabilidad.

Sin embargo, el portavoz parlamentario de PP+C's, Carmelo Barrio, en alusión al recurso presentado por la Comunidad de Madrid al Tribunal Supremo por el reparto de parte de estos fondos europeos, se preguntó "desde cuándo recurrir a los tribunales es una oposición destructiva". Según apuntó, el feudo de Ayuso protesta "con la ley en la mano y los instrumentos a su alcance".

Para Elkarrekin Podemos, el posicionamiento de la derecha en este asunto no es más que "un nuevo bulo" que "no debemos alimentar". "Le auguro el menor recorrido posible en la Justicia", sostuvo en Radio Euskadi el parlamentario morado Iñigo Martínez, que abogó por analizar "cómo gestionar los fondos de forma correcta para que sirvan para una transformación real de la economía". Por su parte, el secretario general del PSE en el Parlamento Vasco, Ekain Rico, advirtió que se trata de un fondo de nueve millones de euros. "Hablamos del 0,08% de los fondos asignados", reseñó, para añadir que la denuncia del Ejecutivo de Díaz Ayuso es "inaceptable". Para el dirigente socialista, esta actuación es "fruto de la política de confrontación" del PP en el Estado y recordó que en Euskadi los fondos y los proyectos vinculados fueron explicados por la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia.

reforma laboral

En paralelo, PNV y EH Bildu mantienen su negativa a respaldar la reforma laboral emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Mediavilla alertó de que su formación "no se bajará de la actual posición" si la Ley no recoge la prevalencia de los convenios autonómicos por encima del estatal. "Para eso somos un partido nacionalista y defendemos los intereses de Euskadi", constató. Por su lado, el portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, negó que haya "delirios nacionalistas", sino "defensa de los derechos de los trabajadores" y de la ciudadanía vasca, en sus reclamaciones , y aseveró que mantendrán hasta el final su posición y no harán renuncias. La coalición soberanista ha transmitido a Moncloa un documento con cinco planteamientos "nucleares". El texto reclama la protección del marco vasco de negociación colectiva, la garantía de la prevalencia de los convenios autonómicos, la recuperación de la indemnización de 45 días por año trabajado, el control público de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y que se "reescriban" las causas económicas de despido por las empresas que alegan dificultades.

Pese a todo, Barrio cree que PNV, EH Bildu y ERC acabarán "salvando" la reforma laboral y ve sorprendente "la bronca y la escenificación " surgida entre ellos durante estas últimas semanas.

