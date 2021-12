Arrimadas se arrepiente ahora de haber regalado presidencias al PP

Tras la sorpresa inicial por el anuncio del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de que disolvía su Gobierno de coalición con Ciudadanos y adelantaba las elecciones al 13 de febrero, el partido naranja ha tomado aire y ha empezado a resituarse ante lo que podría suponer una nueva debacle electoral. Por el momento, su presidenta, Inés Arrimadas, ha hecho autocrítica y ha afirmado que "el pecado original de todo esto" fueron las negociaciones desarrolladas en 2019 en las que se dio "todo el poder" al PP.

"Clarísimamente", ha respondido al ser preguntada en Onda Cero sobre si C's se equivocó en estos términos. "Es un error de C's porque se le da a un partido del bipartidismo el poder de utilizar estos gobiernos para buscar otros intereses", ha esgrimido. Ha vaticinado que si hubieran hecho esos pactos con el PSOE, "estarían haciendo lo mismo", ya que "el bipartidismo es capaz de hacer esas cosas". Pero "hay que asumir errores, hay que aprender", ha zanjado.



MOCIÓN DE CENSURA



Sobre el argumento de Mañueco de que estas elecciones responden a una supuesta moción de censura que presentaría C's, Arrimadas ha respondido: "Qué casualidad que el PP no se inventa supuestas mociones de censura en el Ayuntamiento de Madrid, la joya de la Corona". Según ella, no actúan así en ayuntamientos como el de Madrid o el de Zaragoza porque los alcaldes no pueden convocar elecciones y que, por ello, "han escogido a Castilla y León para hacer sus triquiñuelas".

Respecto a la posibilidad de presentar ahora listas conjuntas con el PP en las elecciones autonómicas del próximo febrero, Arrimadas ha dicho que "de ninguna de las maneras, desde luego". Mientras, la dirección de Ciudadanos ve con buenos ojos que el ya exvicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, repita como candidato, aunque primero tendrá que decidir si habrá primarias debido a lo ajustado del calendario. El propio Igea se ha puesto a disposición del partido para esta tarea y ha reaccionado de forma virulenta por el adelanto decretado por Mañueco.

"No entiendo por qué para hacer política hay que hacer estas cosas", ha censurado, y ha acusado al presidente regional de "mentir". "Quien miente en estas circunstancias es un corrupto porque engaña a los ciudadanos y pone el interés de su partido por encima de la Comunidad", ha criticado Igea, que se reincorporará a su puesto de trabajo en el Hospital de Palencia después de seis años de excedencia.



EJECUTIVO SERIO



Los ecos del terremoto en Castilla y León se han dejado sentir también en Andalucía, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha negado que existan "presiones" desde la dirección del PP en Génova para que se produzca un adelanto electoral en esta comunidad. Ha insistido por ello en su intención de "estirar al máximo la legislatura" y seguir gobernando "por lo menos" hasta julio de 2022, aunque ha supeditado esta pretensión a la "actitud" que demuestren el PSOE y Vox desde la oposición.

El 'popular' se ha visto respaldado en este objetivo por su vicepresidente y coordinador de C's en Andalucía, Juan Marín, que ha asegurado que el de Moreno es un Ejecutivo "serio, muy fuerte y que sabe resolver sus diferencias, que no son muchas". Ha atribuido además la ruptura del pacto entre los dos partidos en Castilla y León a la "obsesión" del secretario general del PP, Teodoro García Egea, por "finiquitar" a Vox.