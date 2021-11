ERC rechaza la Ley Audiovisual aprobada por el Gobierno

Esquerra Republicana ha anunciado este martes su rechazo a la redacción de la Ley Audiovisual aprobada por el Consejo de Ministros y habla de "trampas" del PSOE para no cumplir su acuerdo de hace una semana y para, entre otras cosas, eximir a plataformas como Netflix de la cuota para lenguas cooficiales.

En ese contexto, su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha avisado de que no es inteligente que el Gobierno "les toque las narices" con el tema de las lenguas cooficiales y ha avisado de que esa actitud puede tener consecuencias para la negociación de próximas leyes o para la aprobación de los Presupuestos, actualmente en el Senado. "Están abiertos todos los escenarios".

En un comunicado, ERC señala que el proyecto de la ley audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros "es incompleto e insuficiente y no responde a lo que necesita el catalán y el sector audiovisual de Cataluña", por lo que no piensa aprobarlo si no se modifica.