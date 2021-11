La derecha agita a la Policía contra el Ejecutivo de coalición

Madrid – Miles de personas recorrieron ayer el centro de Madrid en una manifestación que reunió por vez primera a agentes policiales de todos los cuerpos del país en protesta por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, al grito de "Gobierno dimisión" y arropados por PP, Vox y Ciudadanos; que han empleado esta cuestión para agitar a la Policía contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Como es habitual en este tipo de marchas, las cifras no cuadran. Así, la Delegación del Gobierno español en Madrid cifró en 20.000 los asistentes a la manifestación mientras que los convocantes elevaron la cifra a 150.000.

Sea como fuere, los asistentes hicieron hincapié en la "unidad" que refleja la imagen de la manifestación al asegurar que es la primera vez que todos los colectivos representativos de las fuerzas de seguridad del Estado marchan juntos por un interés común, que no es otro que su rechazo a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que supondrá acabar con los cambios que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Bajo el lema No a la inseguridad en España, la manifestación arrancó en la madrileña Puerta del Sol con menor presencia de la esperada, si bien conforme avanzó la cabecera la marcha se volvió más multitudinaria.

De esta manera, diversas asociaciones policiales, sindicatos y organizaciones y representantes de policías europeas se sumaron a esta protesta, auspiciada por Jusapol, central sindical que defiende los postulados ultra y está en sintonía con formaciones como Vox.

De esta asociación, nacida en 2018, surgieron Jupol y Jucil, las dos organizaciones actualmente con más representación en los consejos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, respectivamente.

La manifestación discurrió sin incidente alguno pero con constantes reproches y consignas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

De hecho, fue frente a su Ministerio, en el paseo de la Castellana, donde al cabo de dos horas finalizó la marcha al grito de Marlaska dimisión, No a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y Esta es nuestra Policía.

Allí se dio lectura a un manifiesto en el que todas las policías del Estado lamentan que la reforma "se ha planteado completamente a espaldas de las fuerzas y cuerpos de seguridad", lo que consideran "un profundo error" porque "ellos son los expertos, no el Gobierno".

En su opinión, esta ley "favorece al delincuente", "cuestiona el principio de autoridad de los agentes" y "transmite un mensaje de impunidad, justo cuando más agresiones están sufriendo" los agentes.

Como ya habían anunciado previamente, nutridas representaciones de PP, Vox y Ciudadanos mostraron su apoyo a las reivindicaciones de los agentes. Estas formaciones han encontrado en la reforma de la norma un filón para atacar al Ejecutivo de Sánchez y tratar de desgastarlo en el seno de los cuerpos policiales.

ayuso y casado no coinciden Por parte del PP, había dudas sobre si asistiría su líder, Pablo Casado, que se encontraba en una conferencia en León, pero llegó al final de la marcha, donde reclamó a Sánchez que "escuche a la calle". La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estuvo al comienzo pero no se quedó durante la marcha alegando responsabilidades institucionales, por que no coincidió con Casado. Sí hicieron todo el recorrido el secretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, y el alcalde madrileño y portavoz estatal del PP, José Luis Martínez-Almeida.

También estuvo el presidente de Vox, Santiago Abascal, acompañado de la cúpula de su partido, con el secretario general, Javier Ortega Smith; el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros; y la presidenta del partido en Madrid, Rocío Monasterio. En representación de C's, asistió al inicio de la manifestación su líder, Inés Arrimadas, que pidió al Gobierno que proteja "a los policías y no a los delincuentes".

Díaz Ayuso

VISITA EUSKADI EN DICIEMBRE. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participará en la cena de navidad que el PP de Araba celebrará el día 17 de diciembre. Según informaron los 'populares' vascos, la portavoz del Grupo Popular Europeo, Dolors Montserrat, visitará también Euskadi y acudirá a la cena que el PP de Bizkaia ha establecido para el 10 de diciembre. Por su parte, el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, se sumará a la celebración navideña de los populares guipuzcoanos el 15 del mismo mes.

Almeida niega tensión interna. En otro orden de cosas, el portavoz de la Ejecutiva del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, negó ayer que los tiras y aflojas entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso hayan derivado en una situación de tensión en el seno del partido. Así, y aunque el líder popular y la presidenta madrileña no coincidieron ayer en la marcha en la capital española en protesta por la reforma de la 'Ley Mordaza', Almeida negó que ambos dirigentes evitaran la foto intencionadamente. "Casado y Ayuso no están jugando al gato y al ratón por una razón: porque están donde tienen que estar los dos", expresó el alcalde de Madrid al respecto.