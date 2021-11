¿Qué es un 'bidelagun' del PNV?

El PNV ha alumbrado un nuevo concepto para abrir sus puertas a un mayor número de vascos: el bidelagun, alguien que no tiene carné del partido y no es afiliado (alderdikide), pero que, al mismo tiempo, va más allá de un mero simpatizante porque no quiere ser un simple espectador, sino que se quiere implicar en el debate, hacer llegar sus propuestas y plantear preguntas a los burukides. Es una figura también pensada para los vascos de la diáspora, quienes por encontrarse en otro país no pueden tener una vida de partido tan estructurada a través de su participación asidua en una organización municipal. Es una figura más flexible, adaptada a los nuevos tiempos.

Si alguien pregunta al PNV por la clave de su fuerza electoral, le va a responder que ha mantenido desde su nacimiento una conexión social muy fuerte con la ciudadanía vasca. Pero la sociedad cambia y se encuentra ahora en uno de esos momentos que marcan un punto de inflexión, tras años de globalización y en el contexto de una pandemia. Y no solo han surgido nuevos retos en la agenda política, sino también nuevas formas de relacionarse con los partidos. Además, el PNV ha detectado interés en algunos expertos externos a la formación, que quieren aportar sin tener carné por su profesión o por otras razones.

La aplicación en la que se incardina esta figura, Zuk Esan, como explicó Mireia Zarate, nace del cambio de los estatutos del PNV para crear una nueva vinculación con el partido. A través de un vídeo, Zarate expuso el objetivo de esta herramienta, que será digital aunque habrá encuentros físicos en algún momento. Todas las personas que formen parte de esa comunidad serán "bidelagun, amigos y amigas en los que confiaremos para dar respuesta a los retos".

CHATS Y PREGUNTAS

Zarate realizó una demostración de la aplicación Zuk Esan, donde se ofrece la oportunidad de preguntar sobre distintos temas como la economía, la sostenibilidad, la gobernanza... Habrá noticias y encuestas (por ejemplo, una encuesta para mostrarse a favor o en desacuerdo con la nueva ley de protección animal). Cada usuario tendrá su perfil y podrá seguir las respuestas o las noticias de los burukides.