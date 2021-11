Esteban se declara tranquilo: "Creo que la negociación no ha acabado"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha comparecido en la tarde de este jueves ante la prensa con un mensaje de sosiego sobre los Presupuestos, aunque sin rebajar sus exigencias al Gobierno español de Pedro Sánchez. Esteban confía en seguir amarrando compromisos, y se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de la ministra Montero, quien ha ratificado al PNV como socio prioritario.

"A mí lo del socio preferente me da igual, hacen falta hechos. Pero, para no tener un acuerdo cerrado, estoy satisfecho con el balance. Pero insisto: Espero que no haya acabado. Y creo que no ha acabado. Estoy contento y tranquilo", ha dicho. Esteban se refería a la posibilidad de cerrar un acuerdo sobre el soterramiento del Tren de Alta Velocidad cuando la tramitación siga en el Senado. Incluso ha vuelto a señalar la posibilidad de que se alcance un acuerdo que no esté reflejado en unas enmiendas en esa Cámara, sino que se cierre por otras vías.