Azpiazu convoca de nuevo a EH Bildu y Podemos para hablar de los Presupuestos

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha convocado para los próximos días 17 y 19 de noviembre a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, respectivamente, para mantener una segunda reunión para tratar de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de presupuestos para 2022 presentado por el Gobierno Vasco.

El Ejecutivo, que ha informado de esta segunda ronda de contactos, ha precisado que no ha cerrado un segundo encuentro con PP+Cs al no haber recibido ninguna propuesta por el momento para poder analizarla.

Azpiazu celebró una primera ronda sobre las cuentas públicas vascas con EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el grupo presidido por Carlos Iturgaiz el pasado martes en la Bolsa de Bilbao. Se trató de las primeras "reuniones de contraste" con la oposición, salvo Vox, de cara a explorar la opción de una negociación presupuestaria para "ampliar el apoyo" a la aprobación de los Presupuestos de Euskadi, que, en todo caso, está garantizada al contar el Gobierno de coalición PNV-PSE con mayoría absoluta.

En esa ronda, EH Bildu presentó al consejero de Economía y Hacienda una propuesta valorada en 118 millones, que recogía tanto medidas económicas como compromisos políticos, entre ellos, el de abordar una reforma fiscal o promover un acuerdo para establecer un Salario Mínimo "propio" equivalente al 60% del salario medio de Euskadi.

Por su parte, Elkarrekin Podemos-IU ha planteado al Gobierno vasco propuestas por valor de 500 millones en la primera reunión mantenida para hablar de los Presupuestos vascos, en la que la coalición constató "voluntad de acuerdo" por ambas partes, aunque precisó que había visto "poca disposición" del Ejecutivo para negociar "medidas sociales". Además, PP+Cs reclamó un compromiso de rebaja de impuestos.

Pedro Azpiazu, que no cerró "ninguna puerta" a acordar con ningún grupo de la oposición, advirtió de que la fiscalidad "no entra en el debate presupuestario" y que, si se persistía en ese planteamiento como "condición sine qua non", habría "muchas dificultades" para cerrar un pacto.

Azpiazu, de momento, ha vuelto a convocar a una segunda reunión en el edificio de La Bolsa de Bilbao a EH Bildu para el día 17, a las 12.00 horas, y con Elkarrekin Podemos-IU, a las 11.30 horas. Al no haber recibido propuesta de PP+Cs, no le ha citado hasta poder analizarla.