Odón Elorza rompe la disciplina de partido y no apoya a Arnaldo para el TC

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Odón Elorza, ha decidido finalmente no apoyar con su voto la elección de Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el PP para ser magistrado del Tribunal Constitucional, en el marco del acuerdo que los 'populares' sellaron con el Gobierno español para renovar esta institución.



Así lo ha anunciado el propio Elorza a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en el que detalla que antes de emitir su voto telemático comunicó su posición a la dirección de su grupo parlamentario que ahora encabeza Héctor Gómez.





Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la q he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el q NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso.