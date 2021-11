El PNV a Montero: "Falta un trecho para aprobar los Presupuestos"

La diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha advertido este jueves de que "falta un buen trecho para acordar los Presupuestos" de 2022 con su partido, aunque ha subrayado que su predisposición "va a ser plena".



"Creemos que los Presupuestos tienen margen de mejora", ha señalado Sagastizabal tras anunciar el rechazo de su grupo a las enmiendas de totalidad al Presupuesto en la votación de este jueves en el Congreso, y por ello presentará enmiendas parciales al texto.





?? «Si no derogan la reforma laboral, si no cumplen con su palabra y los acuerdos suscritos, es probable que pierdan las elecciones. Y serán ustedes los únicos responsables de que gobierne la derecha».



No nos importa el quién, nos importa el qué.@OskarMatute, alto y claro!?? pic.twitter.com/XtSETHzsF7