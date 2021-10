El PNV arranca a Sánchez un acuerdo para la gestión íntegra del IMV

Para el PNV, la relación con Pedro Sánchez ha vuelto al carril del que nunca debería haber salido. Tras negociar hasta el último minuto, el presidente español podrá superar finalmente el próximo jueves la votación de las enmiendas a la totalidad de sus Presupuestos. Lo hará después de haber realizado cesiones ante los jeltzales y ERC, sus dos socios de investidura, que habían amagado con presentar ese veto y cuya paciencia se estaba agotando por su tendencia a incumplir los acuerdos suscritos.



Los jeltzales le han arrancado un compromiso político para desbloquear la transferencia íntegra del Ingreso Mínimo Vital, de manera que Lanbide pueda gestionar el pago de esta ayuda social de principio a fin sin la tutela de la Seguridad Social, y sin condenar a los vascos a un peregrinaje engorroso de ventanilla a ventanilla. El traspaso llevaba un año bloqueado.



A cambio, tal y como anunció este viernes el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, el PNV no registró una enmienda a la totalidad, aunque todavía no hay acuerdo presupuestario y se abrirá una segunda negociación sobre el soterramiento del Tren de Alta Velocidad y las inversiones a través de las enmiendas parciales. El plazo para registrarlas acaba el viernes 5. En este terreno, cada vez suena con mayor fuerza la opción de que el Gobierno español acepte la encomienda de gestión para que Euskadi asuma las obras en Bilbao y Gasteiz y puedan avanzar con rapidez.





El peso de la negociación, según ha podido saber DEIA, lo llevó Esteban con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en contacto con el Gobierno vasco. El cierre final corrió a cargo del presidente de la Ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños,Ortuzar había participado a primera hora de la mañana en una conferencia de Sabino Arana Fundazioa, pero abandonó la sala de inmediato para dirigirse a su despacho en Sabin Etxea y remar desde ahí. Eran las 10.00 y quedaban cuatro horas para que se cerrara el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad.En esa conversación, se cerró un acuerdo que satisface al "100%" las demandas del PNV para la gestión del Ingreso Mínimo Vital.Esteban puso en valor el papel de la vicelehendakari segunda, la socialista, quien ha empujado a favor del traspaso íntegro y tendrá que gestionar el IMV.El IMV permanecía varado por las resistencias del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, y necesitaba un impulso de alto nivel que ya se ha producido.que abarca las pensiones, y se enfrenta a resistencias importantes desde un sector de los funcionarios estatales. Sin embargo, el IMV ya tendría que haberse transferido hace un año, elel PNV lo había firmado para la comunidad autónoma vasca y, y aparece en el decreto 20/2020. Esa percha es la que permitió este viernes que la presidentapudiera acogerse a la misma fórmula y anunciar que Nafarroa gestionará la ayuda.Fuentes de la consejería de Autogobierno detallan a DEIA un "acuerdo marco" con tres premisas que tendrán que desbrozar los equipos dey el Ministerio de Política Territorial deEn concreto, el IMV tendrá que ser unay no una mera encomienda de gestión, es decir, que las instituciones vascas controlarán todo el proceso y no solo la recepción de las solicitudes ciudadanas.Además, se respetará la fórmula dely se calculará su importe con la referencia del Cupo que se paga anualmente al EstadoPor último, se incluirá en los Presupuestos lay justifica su capacidad para gestionar esta ayuda, frente a la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba esta opción en Catalunya.Laque se reserva la Seguridad Social solo se refiere a una comisión de seguimiento para quepara acogerse a la ayuda, que tienen que ser los mismos en todo el Estado. Nunca estuvo en cuestión y parece una forma de frenar las críticas que va a despertar este traspaso en los sectores centralistas. Se vendió como una fórmula novedosa, frente a la que se utilizó con las pensiones no contributivas.El Gobierno vasco saluda este acuerdo a la espera de que el Ministerio de Política Territorial envíe su oferta. No se oculta que habrá tensión en el diálogo, pero tendrá lugar ya en un plano puramente técnico porque existe un acuerdo político., como había prometido Isabel Rodríguez en su reunión con Garamendi, donde también habló de los trenes de cercanías.Como ya adelantó este periódico, el PNV priorizó el IMV en la negociación de las enmiendas a la totalidad. muy tocada por el incumplimiento de los pactos. Se genera un clima más proclive para negociar las enmiendas parciales.Ahora el foco está situado en ella incorporación de algunas partidassobre infraestructuras que misteriosamente han desaparecido de las Cuentas y se han aplazado hasta 2023, o los proyectos deen losEn el caso del TAV, el consejero de Transportes, el socialista, puso en valor este viernes que las estaciones en Bilbao y Gasteiz serán soterradas, que Euskadi se encargará de parte de las obras en el nudo de Arkaute y en Bilbao (el túnel de Zaratamo a Cantalojas) con una, y que, mientras tanto, podría haber "soluciones" provisionales que no cuestionarán lo pactado.La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, se había expresado en un sentido similar a falta de la próxima reunión con el Ayuntamiento de Bilbao. Ahí tendrá que constituirse la sociedad del soterramiento, que ya existe en Gasteiz. El Gobierno español, eso sí, ha evitado dar plazos sobre el TAV por las declaraciones de impacto ambiental que están pendientes.desaparecidas, como los apeaderos en Gipuzkoa, la variante Ordizia-Beasain, el trayecto Aranguren-Balmaseda, la remodelación de Zorrotza y varios pasos a nivel. Reconducirá igualmente el descenso de la inversión en la CAV y Nafarroa.PNV y ERC tuvieron en vilo a Sánchez hasta el último momento. EH Bildu fue la primera en confirmar a primera hora de la mañana que no presentará la enmienda a la totalidad, como dijo hace semanas, peroque lo exprimieron hasta el final y reforzaron su. "Nosotros necesitábamos certezas sobre la voluntad del Gobierno de llevar los acuerdos adelante. Este acuerdo restablece la confianza. Nos permite contemplar la negociación de las enmiendas parciales con optimismo", explicó Esteban."La disposición del PNV va a ser de diálogo", zanjó. Sánchez ve más cerca unos Presupuestos clave para que laPara él era importante amarrar esos votos y dar una imagen de solidez tras el desencuentro con Unidas Podemos sobre la reforma laboral. El PNV gana tiempo para seguir completando los traspasos del Estatuto de Gernika, con cerca de 30 pendientes.