Villarejo reitera que se mensajeaba con Mariano Rajoy

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha reiterado este miércoles ante la comisión 'Kitchen' del Congreso de los Diputados que se mensajeaba con el entonces presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy y que, con conocimiento de éste, mantuvo una reunión en la sede del partido en Génova con su entonces secretaria general María Dolores Cospedal y un abogado de esta formación, al objeto de tratar la documentación sensible que estaría a disposición del extesorero Luis Bárcenas.

A preguntas del PSOE, ha reconocido que "no llegó a saber" si Bárcenas tenía información comprometida, como temía la cúpula del PP. En concreto ha confirmado que se reunió en marzo de 2014 en el despacho de Cospedal y que estaba también un abogado del PP que defendió a un tesorero del partido, aunque no ha sabido precisar si Luis Bárcenas o Álvaro Lapuerta. También había una tercera persona, mujer, "muy próxima" a Rajoy.

Villarejo ha lamentado que en la investigación judicial que siguió a su arresto le quitaran sus agendas personales y sus "notas informativas de inteligencia", lo que según él afecta a su derecho de defensa y su capacidad de contestar "con todo lujo de detalles" a los grupos políticos de la comisión 'Kitchen', culpando de ello al juez instructor, el CNI, la Fiscalía y Asuntos Internos de la Policía.

Luego ha dicho que sí recuerda que Rajoy se interesó por su presencia en Génova en marzo de 2014, aunque sin poder precisar, como le pedía el PSOE, si el expresidente del Gobierno y del PP le dijo: "A trabajar". "Creo recordar en líneas generales que se produjo esa reunión, no podría decirle con precisión el contenido", ha señalado en su segunda comparecencia ante la comisión 'Kitchen'.

Según el comisario jubilado, habrían sido "tres o cuatro" las ocasiones que habló con Rajoy, si bien nunca mantuvo una "conversación" con él sobre Bárcenas. "Con Rajoy tuve un par de encuentros. No es lo mismo que esté hablando con Cospedal y baje el presidente y me diga qué tal, a trabajar y se vaya. No es una reunión", ha aclarado.



RAJOY HACÍA PREGUNTAS CONCRETAS POR SMS

Con todo, Villarejo cree que esa era la forma que el entonces presidente del Gobierno tenía para demostrar que él estaba "detrás" de la operación. "Era una manera de decir deje de desconfiar de los emisarios que le mando", ha sostenido.

En el intercambio de SMS, Villarejo sostiene que Rajoy le hacía preguntas "concretas" por si había alguna novedad relativa a Bárcenas, a lo que él contestaba con un 'sí' o 'no'. "Llegué a enfadarme porque me da la impresión de que no se fiaba de los interlocutores", ha apuntado.

A preguntas del PSOE, Villarejo se ha remitido al juez del 'caso Kitchen' para que le pregunten por qué no cita a Cospedal --de la que ha dicho que era "muy hermética" y le daba a él "poca información"-- o por qué no ha pedido que se investigue el teléfono con el que dice que se mensajeó con Rajoy.

Villarejo ha querido mostrarse en inicio prudente a la hora de referirse a la "conducta" del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, después de haber "leído" una "amenaza" de que puede "volver a la cárcel" antes de terminar el primer juicio sobre la macrocausa 'Tándem'. "Dios me valga si me atrevo a dar una opinión del juez", ha añadido.



ACUSA A GARCÍA-CASTELLÓN DE COMETER "IRREGULARIDADES"

No obstante, ha sido después de que el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal cuestionase la veracidad de los mensajes de Villarejo con Rajoy cuando el comisario jubilado ha vuelto a referirse al magistrado, al que ha acusado de haber cometido "muchísimas irregularidades". Y ha incidido: "El juez instructor no ha querido investigar ese número de teléfono. No ha querido".

Previamente, Bal había asegurado que su sensación era que Villarejo se inventaba los mensajes que intercambiaba con el presidente del Gobierno. "No me cabe en la cabeza que el juez con todos los datos concretos que da usted no encuentre este número de teléfono", ha señalado.

Por otro lado, el comisario jubilado se ha referido de nuevo a los encuentros con la entonces secretaria general de los 'populares', María Dolores de Cospedal. "Eran, como definió el juez, reuniones sociales. Uno se puede reunir para hablar del mar y de los peces, y no voy a ser yo quien enmiende el juez", ha bromeado.

Así las cosas, el representante de Unidas Podemos, Ismael Cortés, le ha cuestionado si en esos encuentros él trasladaba información a Cospedal sobre los avances en el espionaje a Bárcenas. "Eran reuniones sociales, que tal estás, cómo te va la vida, qué tal todo", ha insistido Villarejo.



SÁENZ DE SANTAMARÍA "ERA UNA ADVENEDIZA"

Por su parte, la diputada de Vox Macarena Olona ha puesto el foco sobre la que fuera vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, interrogando a Villarejo sobre cuál era la relación que ella tenía con la operación 'Kitchen'. El comisario jubilado ha explicado entonces que el CNI, que reportaría a ésta, le habría tomado engañado y tomado el pelo.

"Es una advenediza en el mundo de la inteligencia. Ella era muy inteligente pero como abogada del Estado", ha afirmado Villarejo, que ha vuelto a cargar contra el propio CNI y su exdirector Félix Sánz Roldán, desviando la atención de Sáenz de Santamaría.

"Yo no soy el cáncer, yo soy el aprendiz del ayudante del cirujano que quería extirpar el cáncer. Ustedes tienen ese cáncer ahí y como no resuelvan eso tendrán siempre problemas", ha advertido, lamentando a su vez que no se le deje utilizar sus "notas informativas de inteligencia" en el que se encuentran las "pruebas" que podría utilizar en su defensa.



RECONOCE LA "GRANDEZA POLÍTICA DEL PSOE"

En su turno, Olona también ha preguntado a Villarejo sobre la "actitud obsesiva" del PSOE "contra la señora" Cospedal que, a su juicio, choca con la actitud "protectora" que muestran con Saénz de Santamaría. Su "opinión personal", ha defendido el comisario jubilado, es que la vicepresidenta conocía el objetivo de los socialistas de presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy.

"Mi convicción es que la vicepresidenta estaba en la pomada porque quería ser vicepresidente en funciones. El genio de Rajoy se dio cuenta y por eso le dejo el bolso. Por eso no fue vicepresidenta en funciones. Parecido al GAL, cuando Belloch le hizo la jugada a González porque quería ser vicepresidente", ha sostenido Villarejo.

Es esa la razón por la que Villarejo ha reconocido la "grandeza política del PSOE". Y es que "en la época del GAL" el ministro del Interior "asumió su responsabilidad sabiendo todos que el tema iba más allá". Por contra, el titular de Interior "del PP, a la primera de cambio, derrocó a su presidente". "Comprenda que yo estaba mucho más a gusto con el PSOE", ha confesado.