Puigdemont: "España debe hacer autocrítica, así no hay solución al conflicto"

"¡Qué fugados más extraños que se les conoce desde el primer día, que han comparecido siempre ante la justicia europea, que tienen domicilios conocidos!". La ironía de Carles Puigdemont no disimula su felicidad horas después de conocer que no se procedía a su extradición desde Italia mientras insta a decirle "prou! ¡basta!" a España. "Su camino no le da resultados y solo dificulta la solución al conflicto político", ha sentenciado, seguro de que "esto es lo que decidirán todos los tribunales de la UE excepto de un lugar, el Estado español".

"A finales de octubre se cumplirán cuatro años desde que emprendimos el camino del exilio. He comparecido ante la juridiscción alemana, belga e italiana, y España no ha conseguido sus objetivos políticos. Porque España se sirve del Poder Judicial para conseguir fines políticos", ha relatado Puigdemont. Y ha añadido: Querían que estuviéramos cerrados en una prisión sin libertad de expresión. Que no nos pudiéramos mover por Europa, ni hacer acción política, ni tener voz para denunciar los estándares españoles contrarios a los europeos. Que no nos pudiésemos presentar a las elecciones...". "Es momento de que las autoridades españolas hagan autocrítica. Así, con esta persecución, no hay salida al conflicto político", ha reiterado.

Visto el fallo judicial, "está claro que nos podemos mover por toda la Unión Europea, así que habrá que preguntar a la Comisión Europea si España sigue siendo miembro de la UE", ha cuestionado el líder de Junts, equiparando la advertencia de Pablo Casado de que le traerá de vuelta aunque tenga que recorrer "hasta el último país de Europa" con aquella profecía de Pedro Sánchez en campaña electoral. "¿Piensan intervenir en el Poder Judicial para hacerlo?".

Su abogado Gonzale Boye ha apostillado que el dictamen de la Corte de Sassari "es lo que se espera de una resolucion judicial europea: escueta, taxativa y técnica". "Ha primado el derecho de la Unión y no la intencionalidad política de quien la redacta", ha destacado, recordando que "no puede haber dos procedimientos de euroorden para detener a la misma persona. ¿Cuántos procedimientos piensa abrir Llarena? ¿26?". Y ha vuelto a lanzar que esta causa "acabará antes de lo que piensan algunos".

El mensaje del Govern ha llegado personalizado en Pere Aragonès. "La Justicia en Europa se posiciona, una vez más, contra la represión del Estado", ha señalado el president en un tuit, donde insiste en que "la persecución judicial solamente se parará con amnistía y autodeterminación". La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha celebrado que "Puigdemont es hoy aún más libre y la justicia española cada vez más aislada", mientras que el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha exigido "que si realmente Pedro Sánchez apuesta por abrir una vía de dialogo y negociación, pedimos a España que haga caso de los tribunales y las cortes europeas. No es pedir la luna, sino que entre en la Europa democrática del siglo XXI". Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha apuntado que la justicia "que falta en España llega, y llegará, de Europa". "Por la amnistía, la autodeterminación y la independencia de Catalunya", ha zanjado el exvicepresident.

Desde el PSOE, su portavoz en el Senado, Eva Granados, se limita a apuntar que"la Justicia hace su trabajo y el Gobierno el suyo", y que el Ejecutivo "tiene muy clara su hoja de ruta, la mesa de diálogo". El PP solicita la comparecencia en el Congreso de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que explique la posición de la Abogacía en relación con Puigdemont. Según la portavoz, Cuca Gamarra, Pedro Sánchez "respira aliviado" después de la posición de los jueces italianos. Vox quiere poder personarse en la causa abierta en Sassari al entender que la Ley de Enjuiciamiento Criminal les ampara para poder estar en todo asunto que derive de la causa principal.