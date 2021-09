Casado reivindica a Rajoy tras querer separarse del pasado del PP

Pablo Casado anunció el pasado mes de febrero que no respondería más por la corrupción relativa a anteriores direcciones del PP al considerar que la formación actual no tenía nada que ver con la de otras épocas y que se había producido una profunda renovación. Poco más de medio año más tarde, el líder popular se desdice por completo y, en la convención itinerante que dio arranque ayer lunes y se prolongará hasta el domingo, reivindica el legado de dirigentes como José María Aznar, Francisco Camps y Mariano Rajoy.

Este último compareció ayer lunes junto a Casado en la primera jornada del cónclave del PP, que tuvo lugar en Santiago de Compostela. En este acto, el jefe de la oposición reivindicó el "programa reformista" del Gobierno de Mariano Rajoy y aseguró que "contrasta" con el legado del actual Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. A su entender, la situación "parece un déjà vú" al ver ahora a la vicepresidenta Nadia Calviño "mentir" sobre las previsiones económicas, en alusión a lo que ocurrió con el socialista Pedro Solbes en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así se pronunció Pablo Casado en la conferencia que inauguró la convención del PP, y a la que llegó arropado por el expresidente del Gobierno español y por el líder de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Casado defendió que Rajoy tuvo en 2011, con mayoría absoluta, "el mandato clarísimo de la sociedad española de evitar el rescate". Según añadió, recibió un país con una situación económica muy adversa pero en "tiempo récord", el Gobierno del PP aplicó un programa de reformas fiscal y laboral, "con la creación de 2,7 millones de empleos", e impulsó "una reforma energética, una ley de unidad de mercado y una reforma educativa con la que se redujo el fracaso escolar ocho puntos".

En esta férrea defensa del legado del PP en Moncloa, Casado también destacó la reforma de las pensiones de Rajoy. "Todo esto contrasta con lo que se está haciendo ahora. El legado que va a recibir el PP cuando lleguemos al Gobierno va a ser muy distinto", explicó Casado, que subrayó que España es el país "más afectado por la crisis del covid" porque antes de la pandemia se habían aplicado "malas políticas económicas", como "despilfarrar 20.000 millones".

Según el líder del PP, España será el país de la UE que "más tarde en recuperarse" y ya ha sido el país del mundo desarrollado que "más destrucción de empleo ha tenido" a pesar de que el virus del covid-19 ha sido global.

rajoy ve a casado en moncloa



En su intervención, Rajoy se mostró optimista y convencido de que esta convención del PP "irá bien" y servirá como "un paso más" para cumplir el objetivo del partido de ganar las elecciones generales de 2023, llegar al Gobierno español y, "una vez más", volver a "arreglar lo que otros desarreglaron".

Así, aseguró que el PP ha gobernado dos periodos de tiempo en democracia y en los dos les dejaron "lo que les dejaron", en alusión a la gestión del PSOE. "Nosotros lo dejamos, sin ánimo de presumir porque ya no tiene sentido, mejor. Y me temo que no hay dos sin tres, pero será para el bien de España", concluyó.