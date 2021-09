El PNV pacta con el PSOE reforzar la bilateralidad

La sangre no ha llegado al río. Según ha podido saber DEIA, el PNV ha alcanzado un acuerdo con el PSOE que resuelve la disputa provocada por la proposición no de ley socialista, que pretendía reforzar las conferencias de presidentes y los órganos multilaterales de relación con todas las comunidades autónomas en una especie de café para todos. Los jeltzales han pactado con los socialistas una enmienda transaccional que incorpora el hecho singular de la foralidad vasca y apuesta por promover los encuentros bilaterales.

Se hace una mención específica al régimen foral, una cuestión que el PNV siempre ha invocado para que, por ejemplo, el uso y abuso de los encuentros multilaterales no suponga aparcar los órganos de negociación con Euskadi, como la Comisión Mixta del Concierto Económico, donde se pactan la concertación de nuevos impuestos y los objetivos de déficit y deuda. Este acuerdo se ha alcanzado este jueves, antes de que comenzara el debate del texto presentado por el socialista vasco Odón Elorza en la comisión constitucional del Congreso.

El texto resultante, respaldado también por Unidas Podemos, incluye un cuarto punto que propone una mayor participación de las comunidades autónomas en el proceso de conformación de voluntad del Estado en los debates europeos, es decir, que su opinión pueda pesar más en la posición final que defienda el Gobierno español en los órganos de la Unión Europea, en materias de su competencia. La propuesta de Elorza había sido criticada un día antes con vehemencia por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien denunció un nuevo intento recentralizador.





IMPULSAR LAS CONFERENCIAS DE PRESIDENTES

La proposición no de ley mantiene la apuesta del PSOE por la conferencia de presidentes. Esta es una intención declarada y ya la manifestó el miércoles la ministra Rodríguez. Otras comunidades de régimen común que no tienen otros canales exigen esta coordinación. Lo que ha hecho el PNV es introducir una especie de salvaguarda foral para que este impulso no se haga en perjuicio de la singularidad vasca. La proposición no de ley insta al Gobierno de Pedro Sánchez a "promover el fortalecimiento de la conferencia de presidentes de los gobiernos de España y de las comunidades autónomas, así como de los demás órganos de cooperación entre las administraciones públicas, mediante la creación de un Secretariado Permanente de la primera", a través del consenso y con los principios de "colaboración, cooperación, solidaridad, coordinación y lealtad institucional".

Se apuesta por un funcionamiento "continuado de los órganos de cooperación multilateral". El PNV ha añadido el tercer punto que apuesta por "promover las relaciones bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas, derivadas del singular amparo y respeto a los regímenes forales, al pluralismo y a la diversidad reconocidos en nuestro marco constitucional", lo que afecta a la CAV y Nafarroa. El cuarto punto plantea reforzar a las comunidades en los procesos de conformación de voluntad del Estado en las relaciones exteriores, en las materias de su competencia. Tomará la palabra en el debate el jeltzale Mikel Legarda.