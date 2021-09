Los máximos históricos del precio de la luz dividen al Gobierno de Sánchez

Bilbao – La subida histórica del precio de la luz en el Estado español no solo atenta contra el bienestar de las familias más vulnerables del Estado, sino que también está pasando una nueva factura en la relación entre los dos socios del Gobierno de coalición. El secretario general de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, reconoció abiertamente ayer que ve "falta de ambición" en el sector socialista del Ejecutivo de Sánchez para abordar los niveles "estratosféricos" del precio de la luz, que "cada día que pasa se va agravando". Incluso Pablo Iglesias, alejado de la primera línea de la política, reapareció en Twitter para defender que "no hay mayor lealtad al Gobierno que exigir que se cumpla el acuerdo". "El acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y UP fue claro: bajar la factura de la luz haciendo los cambios normativos necesarios para acabar con la sobrerretribución", zanjó.

En ese sentido, Guijarro aseguró que el Gobierno de coalición "no es el culpable" de la subida de la electricidad, pero "sí es responsable de cambiarla y ofrecer una alternativa". Por ello, señaló que el Ejecutivo ya ha acometido una reducción del IVA a la energía, aunque insistió en que la "vía fiscal" puede ser una solución a corto plazo, pero no a medio o largo.

Asimismo, el parlamentario de Unidas Podemos subrayó que para ello "hay que tomar medidas valientes que en este país no se han tomado", como la creación de una empresa pública o la búsqueda de otros modelos del mercado eléctrico. Además, animó a la ciudadanía a movilizarse para exigir que el Ejecutivo sea "audaz" y adopte iniciativas frente al oligopolio eléctrico.

Sobre la posición de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que el lunes descartó una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista, Guijarro declaró que puede entender que la ministra "ponga sus peros", si bien la obligación de los grupos parlamentarios es poner propuestas encima de la mesa y discutirlas, máxime cuando la situación "complicada" del precio de la luz no se soluciona con un "chasquido de dedos".

Además, rebatió que se apele a la "responsabilidad social" de las compañías energéticas a la que hizo referencia Ribera, dado que la subida de la electricidad que se vive actualmente es el resultado de la "falta de empatía" de estas empresas: "La responsabilidad social de las empresas privadas no cotiza en Bolsa, su objetivo es maximizar los beneficios, así funciona el capitalismo", declaró.

Rebatiendo las declaraciones de Guijarro, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, indicó que gobernar es "complicado" y que "quizás lo sencillo es la reivindicación". "Como Gobierno tenemos la posibilidad de transformar esas realidades que no nos gustan, y en eso estamos trabajando", reiteró. La ministra quiso zanjar este asunto haciendo alusión al "muy positivo" contexto económico en el que se encuentra el Estado español y a la implicación de su Gobierno para cumplir con esa agenda social: "Esos indicadores económicos se tienen que traducir en bienestar social, esa es la prioridad del Gobierno", concluyó, pasando de puntillas por las diferencias en el seno de la coalición.

otoño caliente Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, opinó que existe un malestar "permanente" en los ciudadanos que puede llevar a un "otoño caliente" de protestas y movilizaciones. Advirtió de que si un "gobierno progresista" se resigna a contrarrestar el alza de la energía eléctrica, "está abriendo la puerta a que venga un gobierno de derechas" que va tener "menos en cuenta" los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos. También pidió "ser valientes" y adecuar la subida del salario mínimo y de pensiones al coste de la vida.

