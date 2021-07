Esquerra tira de ironía: "También dijo que no habría indultos, denos tiempo"

La negativa de Pedro Sánchez al referéndum de autodeterminación fue acogida con un cierre de filas y reproches por parte del mundo independentista aunque con diferente tono. ERC apostó por replicar al socialista con ironía de forma que su portavoz, Gabriel Rufián, le recordó que en esa misma tribuna ya dijo en su día el líder del PSOE que nunca habría indultos. "Denos tiempo", le conminó con socarronería, mientras agradecía la medida de gracia a los presos porque "mejora el clima político, que es lo que permite permanecer en la centralidad del terreno de juego y no en los extremos, que hay barro". El republicano prefirió cargar contra PP, Vox y C's, de los que señaló que en el Congreso "suenan ya como un móvil en un teatro: inoportunos, molestos e innecesarios". Su discurso choca con la realidad, apuntó, porque a los ciudadanos les importa mucho más dónde y cuándo vacunarse contra el covid que "dónde manifestarse con ustedes", ya que, para su desgracia "no está pasando nada, solo el silencio de la gente y el silencio de las calles", aludiendo así "a uno de los grandes hits de un tal Rivera: ¿Lo escuchan? Es el silencio". "En España la derecha moderada no existe, bueno sí, los barones del PSOE", apostilló.

Junts se mostró mucho más enérgica. Su portavoz, Miriam Nogueras, advirtió a Sánchez de que el diálogo solo será posible si se "formaliza el divorcio" entre España y Catalunya y se respeta el resultado de las urnas. "Entonces sí va a empezar una nueva etapa de reconciliación y reencuentro, de Estado a Estado y de igual a igual. Los catalanes no reclaman reencuentro, han votado independencia, y no vamos a esperar a que para ustedes o los que vengan el castigo vuelva a ser útil. Esta farsa no se puede aguantar dos años más", reprochó la dirigente posconvergente. A su juicio, la oferta de diálogo es "un cuento", desacreditando el plan del socialista de crear un foro de reencuentro entre catalanes porque ya existe el Parlament, donde "están todas las sensibilidades". El PDeCAT compartió que "es difícil hablar de concordia" cuando Sánchez rechaza el referéndum, según su portavoz Ferrán Bel.

Asimismo, la diputada de la CUP Mireia Vehí avisó al líder del PSOE de que en Catalunya habrá una nueva consulta en dos años, por lo que le emplazó a pensar si lo permitirá o volverá a optar por la "represión". "Referéndum o referéndum, no le queda otra si quiere hablar de principio de realidad. Y esto también va para Pere Aragonès", zanjó.