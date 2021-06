Aragonès buscará un Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, impulsará entre los meses de julio y agosto el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación con el que pretende agrupar a partidos, entidades e instituciones favorables a estas dos demandas para llegar a la reunión de la mesa de diálogo en septiembre con el máximo consenso de la sociedad catalana.

En una entrevista de Catalunya Ràdio el día después de haberse reunido con Pedro Sánchez, ha explicado que centrará su actividad de las próximas semanas en convocar este órgano para que esté "consolidado" cuando se retome la mesa de diálogo en septiembre y comenzará conformando un grupo impulsor con ERC, Junts y la CUP, los tres grupos parlamentarios que ya han manifestado su voluntad de participar.

Considera que el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación es imprescindible para que lo que se vaya a defender ante el Gobierno "no sea solo una propuesta del Govern de Catalunya, sino una propuesta de país", ya que cree que la amnistía y el referéndum son dos cuestiones asumidas por una mayoría amplia de la sociedad catalana.

Para perfilar este órgano, que se contempla en los acuerdos de investidura que ERC pactó con Junts y la CUP, comenzará con estos partidos y "a partir de aquí intentando sumar personalidades y entidades", y ha dejado claro que está abierto a todas las fuerzas políticas e instituciones que quieran formar parte, por lo tanto, quiere incluir tanto a partidos como a sociedad civil.



RELACION "EXCLUSIVAMENTE" BILATERAL



Aragonès ha destacado que en la reunión con Sánchez se diferenciaron claramente dos espacios de interlocución entre los dos gobiernos: la mesa de diálogo para abordar la solución al conflicto y la Comisión Bilateral para cuestiones económicas, sociales, de infraestructuras y de competencias.

Preguntado por si participará en la Conferencia de Presidentes autonómicos de julio, Aragonès ha asegurado que su "previsión es mantener exclusivamente la interlocución con el Gobierno español en la relación bilateral y no en el ámbito de la Conferencia de Presidentes".

Según él, este tipo de reuniones son más una escenificación que para trabajar, por lo que cree que asistir "seguramente no será lo más útil para avanzar".



TRIBUNAL DE CUENTAS

Aragonès ha dicho que con Sánchez hablaron "de la represión en general, también en casos particulares", como el del Tribunal de Cuentas, y ha argumentado que esto también se deberá solucionar en la mesa de diálogo.

Considera que el Gobierno español debe "dar pasos" en este asunto y no ha aclarado si el Govern intentará presentar el aval en lugar de los afectados por las fianzas.

Después de que Sánchez haya avisado este mismo miércoles en el Congreso de que no habrá referéndum de autodeterminación si el independentismo no logra convencer al Congreso, Aragonès ha replicado que "hay caminos" para hacer un referéndum que no pasan por la Constitución y que este asunto ya se ha discuto con anterioridad en la Cámara baja.

"Hay caminos. La cuestión es si la solución que propone el PSOE puede incluir a los que defendemos la independencia y los que no la defienden. Porque la nuestra sí que los incluye", ha zanjado.