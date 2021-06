El Govern no descarta repetir la vía unilateral hacia la independencia si el diálogo con el Estado "fracasa"

El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, no ha descartado este martes recurrir a la vía unilateral hacia la independencia, como en octubre de 2017, si la mesa de diálogo con el Estado "fracasa" en los próximos dos años. "Si el Estado no se mueve ni un milímetro es evidente que pasados estos dos años, si la mesa fracasa, abriremos otra vez una vía en la cual no descartamos ninguna posibilidad para ejercer lo que significó el 1-O", ha afirmado en declaraciones a TV3.

Puigneró ha destacado que el independentismo ya ha "demostrado" que el 1-O estuvo dispuesto a recorrer "el camino hacia la independencia utilizando una vía unilateral". "Si ya lo hemos hecho, también estamos dispuestos a volver a hacerlo. Pero preferimos hacerlo de forma pactada", ha recalcado.

Y ha añadido: "Lo volveremos a hacer. Lo único que pedimos es que podamos hacerlo pactadamente. Y si el Estado no quiere hacerlo pactada o dialogadamente, lo tendremos que hacer de otra manera".

Según Puigneró, la Constitución es suficientemente "flexible" como para dar cobertura a un referéndum de independencia como los que han celebrado Escocia o el Quebec.

En cualquier caso, si la mesa de diálogo con el Estado no da resultados en los próximos dos años, la respuesta deberá pactarla "el conjunto del independentismo", como establece el acuerdo de gobierno sellado por ERC y JxCat.

Por otra parte, Puigneró ha celebrado que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobara este lunes una resolución que insta al Estado español a "considerar el indulto o la excarcelación de los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional" de octubre de 2017.

A su juicio, "no es casual" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "viniese ayer a Cataluña a explicar que hará estos indultos" el mismo día del "revolcón del Consejo de Europa al Estado español".

"Esta ha sido la primera gran victoria política en el exterior" del independentismo, ha opinado Puigneró, que ha reconocido que los indultos serán "bienvenidos" porque son "un elemento de distensión", aunque "esto no resuelve en ningún caso el conflicto político".