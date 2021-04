Esteban ve electoralismo en las últimas decisiones de Sánchez

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, considera de que muchas de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, tales cono el anuncio del fin del estado de alarma o las referidas a las restricciones a la vacuna de AstraZeneca, tienen un nítido matiz "electoralista" con la vista puesta en los comicios del 4 de mayo en Madrid.

En una entrevista en Herri-Irratia, el jeltzale se refirió ayer a la decisión de no prorrogar el estado de alarma a partir de mayo, "cuando no se sabe todavía exactamente qué estadística y qué situación vamos a tener a principios de mayo". "Me parece un anuncio precipitado, probablemente muy influido por las elecciones del 4 de mayo en Madrid y la necesidad de lanzar mensajes. Yo sería más prudente hasta que nos acercásemos a esa fecha", argumentó. Además, Esteban advirtió de que si las cifras de contagios son malas en las próximas semanas y se mantiene la decisión anunciada por Sánchez, las Comunidades Autónomas "tendrán dificultades para implementar medidas como la libre circulación de personas". "Se están adelantando por parte del Gobierno español demasiadas cosas y no entiendo el por qué, más allá de un afán propagandístico", apostilló.

El portavoz del Grupo Vasco en la Cámara Baja se refirió también al continuo tira y afloja con respecto a la vacunas de AstraZeneca, cuya última variante es que se destinen al grupo con edades comprendidas entre 60 y 69 años. A su juicio, con las vacunas lo que hace falta es "no generar dudas en la población" y recordó que la Agencia Europea apoya "plenamente" la vacunación con AstraZeneca por lo que la decisión adoptada "casa mal con lo que se dice tanto de que hay que vacunar". "Que esta decisión haya sido tomada unilateralmente por el Gobierno, después de que Castilla y León se descolgase, sorprende. Ahora anuncian también unilateralmente que hasta los 70 años", indicó, al tiempo que reclamó "un poco de orden" para "no mandar mensajes confusos a la población en un asunto en que la Agencia Europea del Medicamento sigue diciendo que la vacuna es segura".

Transferencias

Esteban incidió, además, en lo asegurado hace días por la presidenta del EBB, Itxaso Atutxa, que daba por bueno que las transferencias que debían llegar en marzo –sobre todo Prisiones– se culminen en junio. El portavoz jeltzale en el Congreso tiene claro que los comicios madrileños van a influir en este traspaso de competencias. "No hay que ser adivino, no van a mover el boli hasta el 4 de mayo porque creen que cualquier movimiento en ese sentido puede tener influencia en las elecciones", criticó, para añadir que "desgraciadamente las cosas son así".

De este modo y pese a que se ha "avanzado mucho" en la negociación de las transferencias, hay un calendario que "ya se ha vuelto a rebasar" y además están las elecciones madrileñas. "Estaría muy sorprendido de que fuera ante del 4 de mayo. Apretaremos para que a lo largo de mayo pueda ser y como muy tarde en junio pero...", añadió.

En la entrevista, Esteban aludió también al encuentro entre la vicepresidenta y ministra de Trabajo y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, lo que da idea de la importancia que otorga Yolanda Díaz a la relación con la formación jeltzale. Así, Esteban incidió en que durante la reunión con la vicepresidenta se analizó mucho el ámbito laboral y valoró que ambas partes cuentan con un "buen canal de comunicación para intercambiar información". "Hay también temas inaplazables como el de la temporalidad. Nosotros hemos insistido en atajarlo en la administración publica y tengo esperanzas en que se pueda abordar en los próximos meses", zanjó.