El PNV achaca a las elecciones madrileñas el fin del estado de alarma

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha achacado este viernes a la campaña electoral madrileña el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no se prorrogará el estado de alarma a partir del 9 de mayo.

"Probablemente hay que situarlo en el marco de las elecciones madrileñas y la necesidad de lanzar mensajes" por parte de los socialistas, ha dicho Esteban en una entrevista en Radio Popular de Bilbao, según ha informado el PNV.

El portavoz nacionalista ha considerado "precipitado" que el presidente del Gobierno anuncie el fin del estado de alarma "sin saber los números de mayo" de la pandemia de covid-19.

También ha criticado la decisión del Gobierno de suspender la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años y un día después decidir usar esta fórmula con personas de entre 65 y 70 años. "Con las vacunas -ha sostenido- lo que hace falta es no generar dudas en la población. No entiendo las decisiones que se están tomando por parte del Ministerio, y tampoco el Gobierno Vasco", que se abstuvo en la comisión interterritorial que debatió esa suspensión. En opinión del portavoz del PNV en el Congreso, "no se pueden mandar mensajes confusos a la población" sobre la vacunas.

Esteban afirma que "no hay que ser adivino" para saber que, hasta que pasen las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, no habrá "movimientos" en lo que respecta al traspado de transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. "No hay que ser adivino, no van a mover el boli", ha añadido.

"Se lo toman como una nueva toma de temperatura y un nuevo pulso de cara a poder debilitar al Gobierno y que la legislatura no llegue a su fin. Todos se la juegan y en Madrid se han convertido en el ariete contra el Gobierno español", ha reprobado.