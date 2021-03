Otegi: "La Ertzaintza rechaza a buena parte de este país"

Lejos de cejar en sus críticas a la Ertzaintza por sus actuaciones contra quienes incumplen las normas anti covid, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, insistió el domingo en su línea discursiva y cargó con dureza contra el modelo actual de la Policía vasca. "Estoy convencido de que hay una gran parte de la población del país que rechaza a la Ertzaintza y buena parte de la Ertzaintza que rechaza a buena parte de este país", llegó a manifestar el coordinador general de la coalición abertzale, que asegura que la mayoría de ciudadanos de la CAV están en desacuerdo con el actual modelo policial.

En esa línea, Otegi afirmó que es necesario alejarse de "un modelo de policía a la española, que golpee a la gente", para avanzar hacia un cuerpo policial de proximidad. En una entrevista en Radio Euskadi, el líder de la izquierda abertzale se mostró convencido de que el debate sobre el modelo de la Ertzaintza ya está encima de la mesa y es necesario "un esfuerzo" para consensuar desde las instituciones una Policía "democrática, euskaldun y al servicio de la gente".

Preguntado por si respalda la campaña de Ernai –juventudes de Sortu– contra la Ertzaintza bajo el juego de palabras Egin zaitez artzain, ez ertzain (Hazte pastor, no ertzaina), el líder de EH Bildu eludió la cuestión y se limitó a decir que "que la gente se haga pastor no me parece mal". En cualquier caso, opinó que es "normal" que la juventud vasca "esté especialmente dolida con un cuerpo policial al que ha visto, en muchas ocasiones, actuar de manera bastante brutal contra determinadas manifestaciones".

De esa forma, Otegi incidió en su teoría de que la mayoría de los vascos rechazan la labor de la Policía autonómica: "Estoy convencido de que hay una gran parte de la población del país que rechaza a la Ertzaintza y buena parte de la Ertzaintza que rechaza a buena parte de este país. Esta es la conclusión de 40 años de historia".

El coordinador general de EH Bildu cree que la disyuntiva es seguir con el actual modelo policial, que a su juicio está diseñado "a la española" y para "golpear a la gente"; o repensar el funcionamiento de la Ertzaintza para el futuro. "Independientemente de que haya actuaciones que nos gusten menos o nada, este país necesita hacer un debate sobre el modelo policial. Y el independentismo necesita abordar ese debate y decir a este país su modelo policial, educativo, sanitario y contra el cambio climático", concluyó Otegi.

relación con el pnv



Por otra parte, Arnaldo Otegi aprovechó para contestar al presidente del Gipuzko Buru Batzar, Joseba Egibar, que en una entrevista a Grupo Noticias este fin de semana dijo que "los pactos entre abertzales están en vía muerta porque Bildu busca desplazar al PNV como sea". Otegi dio la vuelta a este argumento y aseguró que son los jeltzales quienes no tienen "ningún interés" en acordar con la coalición independentista. "El PNV necesita mantener el mantra de que no se puede pactar con EH Bildu", criticó.

El coordinador general de la coalición explicó que las relaciones con el PNV existen a día de hoy y no cree además que pasen "por uno de los peores momentos" entre las dos formaciones. No obstante, mostró su temor a que los jeltzales tomen un camino que pase por "blanquear" al PP para atacar al actual Ejecutivo español de coalición. Cree Otegi que los de Andoni Ortuzar buscarían "un espacio de confort y comodida sobre el viejo régimen o el viejo bipartidismo" y preferirían un entendimiento entre socialistas y populares para gobernar el Estado.

De cualquier modo, Otegi asegura que su coalición no se cierra a acuerdos con el PNV. "Autorizo al EBB a hacer públicas todas las propuestas que le ha hecho EH Bildu de manera privada y por escrito en los últimos tiempos", concluyó.

