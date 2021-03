El PNV descarta que C's altere las mayorías de Sánchez y no lo ve "fiable"

La política en el Estado se ha convertido en un incendio perpetuo con múltiples focos. El PNV observa con detalle lo que sucede, porque es un partido cuyos votos son decisivos en el Congreso de los Diputados, y el presidente Sánchez tiene compromisos firmados con el grupo vasco. No obstante, el PNV no cree que la ruptura entre C's y el PP en varias autonomías vaya a provocar que se tambaleen las mayorías políticas en el Congreso de los Diputados. No cree que las mayorías del socialista Sánchez se alteren por un acercamiento de C's al PSOE, ya que es difícil que tenga continuidad en vista de la trayectoria errática del partido naranja. Volvió a quedar patente ayer con su división en Murcia, con tres diputados dejando plantado al PSOE y frustrando una moción de censura que parecía encarrilada. Y el PNV cree que, en cualquier caso, ese hipotético acercamiento no tendría por qué traducirse automáticamente en que otros partidos como el jeltzale fueran incompatibles con esa suma, sino que dependería de las políticas concretas que se sometieran a votación en cada pleno, donde ya se producen coindicencias variopintas entre grupos.

Suele decir Aitor Esteban que no es muy aficionado a sacar la bola de cristal y hacer predicciones en las entrevistas, pero ayer acertó con el vaticinio en Onda Vasca. El portavoz del PNV en el Congreso descartó que vayan a modificarse por ahora las mayorías en esa Cámara, por un lado, porque "Ciudadanos no puede ser un socio fiable" por su situación interna, unas palabras que se vieron reforzadas por lo sucedido en Murcia, con los tres diputados de C's que dejaron en la estacada al PSOE y se bajaron del tren de la moción de censura contra el PP. Esteban avisó de que el grupo naranja en el Congreso lo forman diez personas y no todas piensan lo mismo sobre su relación con el PP. Ahora se cocina una rebelión interna contra Inés Arrimadas, una convulsión permanente en C's que hace que sea impensable que pueda conceder un apoyo estable y firme al presidente Sánchez. Es un partido en descomposición. En algunos sectores se cuentan las horas para que C's cuelgue el cartel de cese de negocio.

Esteban había dicho horas antes de conocer estos hechos que "pensar que Ciudadanos va a colaborar y ayudar a la estabilidad del Gobierno actual es mucho decir", aunque admitió que al PSOE "le gustaría contar con una baza más en el Parlamento". Aun así, recalcó que "hoy por hoy" no es un socio fiable.

Esteban matizó, no obstante, que tampoco sería absolutamente imposible coexistir con C's como socio de Sánchez, ya que todas las semanas se producen extrañas coincidencias en el Congreso en medidas concretas que son apoyadas por partidos en las antípodas. El PNV siempre ha defendido que lo importante es el contenido y que C's no fije condiciones a cambio de su apoyo que pongan límites a la defensa de lo vasco por parte de los jeltzales. Esteban aclaró que la clave la tendrían los contenidos que se sometieran a votación.

El PNV quiere que la legislatura funcione, mantiene su apoyo a Sánchez y, además, ha detectado un acelerón en el diálogo sobre las transferencias pendientes y el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Sobre el Ingreso Mínimo Vital, espera que llegue en este semestre, antes del verano, el plazo marcado por el PNV a Sánchez para que no ponga en riesgo la confianza depositada.

El factor que preocupa a los jeltzales es la tensión entre Unidas Podemos y el PSOE en el Gobierno español. Esteban pidió a los morados que no pretendan hacer prevalecer hasta la última coma del programa electoral. Aunque no cree que vaya a producirse un adelanto electoral inmediato, tampoco cree que se vayan a agotar los cuatro años de legislatura. Considera que, cuando se aprueben los Presupuestos, lleguen los fondos europeos y los datos económicos sean más positivos, Sánchez podría convocar elecciones tras una temporada gobernando en solitario. No descartó un adelanto por "tacticismo" de ambos.