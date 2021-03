Mendia acusa a los ministros de Podemos de ocuparse más por los titulares que de trabajar

Al rifirrafe que un día sí y otro también protagonizan los ministros del Gobierno español de coalición PSOE-Unidas Podemos se sumó el domingo una voz autorizada. La vicelehendakari segunda y secretaria general del PSE, Idoia Mendia, afirmó que ve a miembros del Gobierno de coalición "más ocupados en generar titulares que en trabajar en las materias que son de su competencia", en una clara alusión a los ministros del partido liderado por Pablo Iglesias. Hay que recordar que Mendia siempre se ha mostrado muy crítica con la formación morada, de quien ha asegurado que no tiene el suficiente pedigrí como para cuestionar a una formación como el PSOE, con más de 140 años de historia.

Desde la experiencia que le da el hecho de ser ella misma miembro de un Ejecutivo de coalición, el que configuran PNV y PSE bajo el liderazgo del lehendakari Urkullu, Mendia aseguró el domingo en una entrevista concedida a Radio Euskadi que a un gobierno "no vas a soportarte ni a hacer amigos, sino que vas a trabajar y a sacar adelante los acuerdos firmados entre los dos partidos".

"Hay miembros del Gobierno de España más ocupados en generar titulares, en estar con los medios de comunicación, que en trabajar en las materias que son de su competencia", reprobó, para añadir que desde Unidas Podemos no pueden dar "lecciones en cuestiones de igualdad o en políticas de vivienda" a los socialistas.

Por otro lado, Mendia señaló que no le preocupa que el PNV recomponga "puentes" con el PP, pero se preguntó si el PNV tiene alguna alternativa de no apoyar a Pedro Sánchez. Así, la líder del PSE defendió que los socialistas han conseguido que el PNV se comprometa "con políticas progresistas y socialdemócratas" en Euskadi y aseveró que la relación del Departamento de Trabajo, que ella lidera, con los sindicatos, está "normalizada y el contacto con todos es permanente". En este contexto, consideró que "sería bueno" que en la mesa de diálogo social estuvieran ELA y LAB, y recordó que en este foro se sientan los sindicatos más representativos, aunque, "una vez de que te sientas, no pesas más por tener más representación".

Gobernar con EH BIldu



La vicelehedakari segunda del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y líder de los socialistas vascos se refirió también a las relaciones de su partido con EH Bildu. Mendia, en la línea defendida desde que se hizo cargo de la dirección del PSE, aseguró que ve "muy lejos" un posible acuerdo de gobierno entre PSE y la coalición soberanista. "Nos distancian principalmente principios éticos. En el Parlamento Vasco no todos los grupos podemos condenar todos todas las violencias, y esa es una diferencia fundamental para compartir gobierno. Tenemos cercanía en políticas sociales y económicas, pero también tenemos que estar cerca en otras cuestiones", añadió Mendia.

Asimismo, la secretaria general del PSE hizo referencia a los audios que han salido a la luz en los últimos días a través de los cuales quedaría demostrado que Mikel Zabalza falleció en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrundo tras ser torturado. En las conversaciones grabadas entre el excoronel del Cesid Juan Alberto Perote y el ex capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto se hace también referencia a los asesinatos de Joxean Lasa y Joxi Zabala tras ser secuestrados en Iparralde, donde habían huido. Mendia consideró "intolerable que personas puedan hablar con esa frialdad sobre cómo torturar". "La tortura no puede tener lugar y se debe trabajar para que no haya oscuridad en ningún ámbito. Hay que investigar todas estas cuestiones hasta el final", defendió la dirigente socialista.

En esta línea, aseguró que, "si hay un partido que ha trabajado en Euskadi para que se investigue la tortura y las vulneraciones de Derechos Humanos, es el PSE".