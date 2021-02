Larrion reconoce que ha "cometido un error" por abrir la cuenta con la tarjeta de una compañera

Miren Larrion se ha explicado tras dimitir como portavoz del Ayuntamiento de Gasteiz por incumplir el código ético de EH Bildu. La política de la formación soberanista ha desvelado en su cuenta de Twitter que "ha cometido un error".



Larrion desvela que estaba pasando por una situación complicada y no eligió el camino correcto. "En un momento personal difícil, he buscado una solución que era una equivocación desde el principio: he abierto una cuenta corriente con la tarjeta de una compañera, con el fin de ingresar algún dinero si lo viera necesario, en un momento de apuro", explica.



La exportavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz reconoce que habría otras opciones, pero lamenta haberse decantado por esta. "Sé que había otras opciones,pero yo escogí esta. Lo hice pensando que podría explicarle a mi compañera los motivos y que ella lo entendería y así se lo he hecho saber. Obviamente, abusé de esa confianza, y mis explicaciones no llegaron a tiempo", desvela.



Quiero aclarar los hechos que sobre mí se están difundiendo públicamente.



Quiero aclarar los hechos que sobre mí se están difundiendo públicamente.

Quiero que todo se aclare cuanto antes, y para ello, me pongo a disposición total de la investigación que se ha abierto.

CIRCUSTANCIAS PERSONALES

Además, Miren Larrion también aclara quey a su vez también apunta que tiene todo en orden con el fisco y no ha evadido ninguna otra obligación fiscal. "En segundo lugar: aclaro que en todo momento he utilizado un dinero de mi titularidad para un tema personal. Ingresé una pequeña cantidad de mi dinero personal.La exconcejala del Ayuntamiento de Gasteiz aclara que. "Son totalmente personales y las explicaré en el proceso judicial que se desarrolle. En resumen: lo que ha ocurrido es que he ingresado una pequeña cantidad de mi dinero en una cuenta que creé con la tarjeta de una compañera y lo hice por si algún día pudiera necesitarlo", añade al respecto.Por último, tal y cómo se anunció este lunes, Larrión reconoce que presentó su dimisión a EH Bildu , y la formación la ha aceptado y confía en que este error personal no haga daño a su partido. "No quiero que mi error personal afecte a EH Bildu como proyecto político ni a la ciudad de Gasteiz., concluye.