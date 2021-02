La familia de 'Pagaza' pide no blanquear a los terroristas

Las restricciones de movimiento por el covid obligó el domingo a la familia de Joseba Pagazaurtundua a celebrar en Logroño el homenaje anual en su memoria. Los familiares de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA en Andoain el 8 de febrero de 2003, residen desde hace años en la capital riojana, donde le recordaron en un acto junto al monumento a las Víctimas del Terrorismo, una escultura realizada por Agustín Ibarrola, homenaje en el que participaron Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba, su viuda, Estibaliz Garmendia, y sus hijos Alain y Ander.

En su intervención, Maite Pagazaurtundua recordó que su familia fue "insultada, acosada y vejada antes y después del asesinato", pero La Rioja les acogió "con enorme respeto". "Ahora que ETA no mata, tal vez haya personas que se pregunten por qué hablamos públicamente, pero es un hecho que los 'lobistas' de los asesinos utilizan la palabra bastante más que nosotros", recalcó.

A su juicio, se ha producido "una regresión en la deslegitimación del terrorismo y eso es muy peligroso". Maite Pagazaurtundua aludió a la carta que ha enviado Arnaldo Otegi a presos que cumplen condenas por "crímenes terribles" para que se afilien a su partido. La eurodiputada por C's subrayó que desde EH Bildu quieren "escamotear la cuestión de la condena de ese terrible pasado provocado en comandita bajo la responsabilidad política de Otegi y de muchos de los miembros de la actual Mesa Nacional". Insistió, además, en que "están avanzando en la legitimación del pasado violento", pero no se les han trazado "líneas rojas".

Carta de savater



En el acto, Alain Pagazaurtundua leyó un texto de Fernando Savater. En el texto el filósofo consideraba que es importante reunirse cada año, "pero no para llorar y lamentarse de lo mal que están las cosas, sino para recordar a Joseba y otros". "Si no hubiera sido por esa lucha valiente, Otegi ya sería lehendakari y en el País Vasco no habría escoltas suficientes para todos los amenazados", recalcaba.

Savater pedía "hacer política y reconstruir un frente constitucionalista que defienda en el Parlamento el derecho de los vascos a ser ciudadanos españoles sin limitaciones ni sonrojos vergonzantes".