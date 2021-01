Ortuzar pide a Bildu que desautorice la "mozkorra borroka" contra la Ertzaintza

El PNV quiere que la izquierda abertzale dé un paso al frente y desautorice públicamente los altercados que están protagonizando varios grupos de jóvenes por la noche en enfrentamientos con la Ertzaintza, donde se resisten a cumplir las restricciones puestas en marcha para frenar los contagios por el coronavirus. Los jeltzales recuerdan que hay miles de vidas en juego y es vital no realizar ninguna declaración que pueda dar cobertura política o justificación a los comportamientos insolidarios que se materializan en botellones y fiestas no autorizadas. Aunque EH Bildu no está en contra de las restricciones sanitarias y no se posiciona al lado de los discursos de la ultraderecha que invocan la libertad de movimiento, al mismo tiempo ha evitado respaldar las declaraciones de condena de los incidentes protagonizados por los jóvenes en Donostia y Santurtzi, y su portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, ha puesto el peso en criticar el modelo policial y asegurar que la Ertzaintza no puede entrar en tromba golpeando a la gente. El PNV quiere que EH Bildu aproveche su ascendencia en algunos sectores que protagonizan estas protestas para que desautorice la "mozkorra borroka".

Sindicatos de la Ertzaintza han señalado a la izquierda abertzale por amparar o, como mínimo, crispar la situación con sus declaraciones sobre los incidentes. ErNE cree que sus declaraciones ocasionan y amparan la violencia, y ESAN considera que Arnaldo Otegi está incendiando la situación cuando dice que la Ertzaintza no puede ocupar barrios por un botellón. El Gobierno vasco, sin llegar en ningún momento a señalar oficialmente a la izquierda abertzale, sí detecta grupos organizados y un clima de opinión generado desde las redes sociales. En estas protestas coexiste una amalgama de colectivos, y el Gobierno vasco distingue entre los grupos de jóvenes que son sorprendidos bebiendo alcohol en la calle y huyen al advertir la presencia policial, y aquellos que acuden directamente al enfrentamiento y provocan, incluso, que resulten heridos los agentes. Uno de los detenidos en Santurtzi tenía antecedentes por kale borroka.

llamamiento



En ese contexto, el presidente de la Ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, consideró el jueves en Onda Vasca que sería "gravísimo y tremendo" que haya partidos políticos que puedan legitimar la "mozkorra borroka", la lucha de borrachos. Ortuzar realizaba una alusión implícita a EH Bildu, aunque también lamentó que Elkarrekin Podemos-IU se esté poniendo de perfil ante algunas declaraciones de condena de los altercados y choques con la Ertzaintza y las policías locales. Ortuzar admitió que existe una amalgama de sectores antisistema (de ultraderecha y de izquierda), y que lo importante es que esas conductas sean "claramente reprobadas" por quien tiene ascendencia en esos sectores. Argumentó que lo que él diga no tendrá probablemente la misma recepción que unas declaraciones que puedan venir por boca de Arnaldo Otegi o Maddalen Iriarte, aunque el jeltzale no llegó a citarlos expresamente y sus nombres solo salieron en la pregunta formulada por la radio del Grupo Noticias. "Si yo digo algo, no me van a hacer caso", justificó.

"Es muy grave que haya gente que quiera mirar para otro lado, o señale a quien no hay que señalar, porque estoy seguro de que la Ertzaintza no tiene ningún interés en desplegarse por las calles de nuestro país, pero lo tiene que hacer cuando suceden este tipo de cosas", dijo Ortuzar. El jeltzale deslizó también que existe intencionalidad en estos choques. Dijo que no cree que haya gente que, "por mucho que esté frustrada por no poder salir a hacer botellón por la calle, tenga que andar quitando alcantarillas o tenga que ir con los bolsillos llenos de piedras", para añadir después que no entiende nada salvo que "alguien quiera que haya lío". "Hay gente que está buscando el lío, y hay gente que está dando coartadas a los que parece que solo buscan el lío", lamentó.

El PNV afea a la izquierda abertzale y Podemos su actitud en las votaciones de condena y recuerda que "nunca ha sido legítima esa clase de lucha, pero ahora sería tremendo que en el año 2021 y en la situación en la que estamos alguien legitimara la mozkorra borroka". "Ese tipo de conductas tienen que ser denunciadas y claramente reprobadas, sobre todo por aquellos que se supone que tienen algún ascendiente moral o político sobre esa gente", zanjó.

actuación "proporcional"



El Gobierno vasco confía en que, ahora que Donostia también tendrá que cerrar su hostelería por haber entrado en la zona roja del virus, la situación propicie una mayor contención entre los jóvenes que han protagonizado incidentes, porque ya no habrá margen para que comiencen a ingerir alcohol hasta la hora de cierre de los establecimientos y continúen la fiesta por la noche.

Con independencia del rumbo que puedan tomar los incidentes o la hipótesis de que vayan a menos en los próximos fines de semana, el PNV está planteando ya que EH Bildu se pronuncie con claridad y rompa amarras con actitudes del pasado y no vuelva a legitimarlas, sobre todo en plena pandemia.

Por otro lado, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, dijo en ETB-1 que "no hay ninguna razón" para asegurar que la Policía vasca no actúa con proporcionalidad. También relató que el joven hospitalizado con la mandíbula rota en Donostia ha presentado denuncia, sin detallar qué provocó la lesión. Es decir, el joven no podría identificar de dónde le vino el impacto, si fue una pedrada o una bola de foam de la Ertzaintza, según deslizó el consejero. Erkoreka sostuvo que la investigación dirá cuál es la procedencia del impacto que recibió este joven.

