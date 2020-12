Podemos pone límites al acercamiento al PNV

Podemos salió el miércoles en tromba para leer como una victoria que el alcalde de Gasteiz, el jeltzale Gorka Urtaran, haya denegado la licencia de actividad para explorar si hay gas en el subsuelo en el proyecto de Subijana. La decisión, adoptada con criterios técnicos tras recibir los informes municipales que declaraban incompatible esa actividad con el plan urbanístico de la zona, no se planteó como un guiño político a Podemos en el marco de la negociación presupuestaria, pero el grupo Elkarrekin cree que en la práctica allana el camino para retomar las conversaciones y propone reanudar el diálogo sobre las Cuentas de 2021 en Gasteiz, una localidad donde PNV y PSE carecen de mayoría absoluta. Sin embargo, este acercamiento no tendrá consecuencias en los Presupuestos autonómicos. La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, aclaró que la negociación de las Cuentas vascas es "otra dimensión distinta".

PNV y PSE tienen mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y no necesitan el respaldo de ningún otro grupo para aprobar los Presupuestos, pero la intención del consejero Azpiazu es ensanchar los apoyos más allá de las fuerzas que integran el Ejecutivo. La reunión con la coalición de izquierdas para sondear las opciones de acuerdo está prevista el 13 de enero, aunque sus portavoces han rebajado la expectativa de que se produzca un entendimiento en las últimas jornadas.

Por un lado, la anterior dirección de Podemos acordó con el Gobierno vasco las Cuentas de 2020, y el PNV, a su vez, ha sido determinante en la aprobación del proyecto presupuestario para 2021 del Gobierno español, del que forma parte la formación de los círculos. Recientemente, en Pasaia, se producía un acuerdo entre PNV, PSE y Podemos para los Presupuestos locales. Además, tras la reunión que mantuvieron el lehendakari y Gorrotxategi, el Gobierno vasco detectó un centenar de coincidencias entre el programa electoral de ese grupo y el plan de gobierno. El Ejecutivo ha planteado unas Cuentas que por primera vez en la historia superan los 12.000 millones de euros y que, en principio, podrían facilitar el acuerdo.

No obstante, todos estos movimientos se han entrecruzado también con la apuesta de Podemos por explorar la alianza de izquierdas sin el PNV. Incluso deslizó la posibilidad de negociar las Cuentas del Gobierno vasco con el PSE, pero los socialistas no se prestaron a acometer una negociación paralela que consideran una deslealtad y que el propio Sánchez ha padecido en sus propias carnes en el Gobierno español, precisamente con las maniobras del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Al margen de esta polémica, que pronto quedó matizada por los propios portavoces de Podemos para aclarar que no querían aislar al PNV, el partido morado ve problemas para apoyar las Cuentas porque, por un lado, cree que no se ha cumplido de manera rigurosa el pacto presupuestario de 2020, plantea también una reforma fiscal, y se niega a cualquier inversión relacionada con las investigaciones del gas, sea en Subijana (un asunto que no ve zanjado si Lakua recurre porque tiene autorización medioambiental) o en cualquier otro lugar.

Gorrotxategi compareció con el grupo municipal en Gasteiz para criticar que el proyecto de Presupuestos vascos prevea más de seis millones para un pozo en Viura, "lo que demuestra la apuesta decidida del Gobierno vasco por los combustibles fósiles". Quiso desligar la paralización de la extracción del gas de Subijana de la negociación de los Presupuestos vascos porque "es otra dimensión distinta". La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, dijo que han "torcido el brazo" al PNV en Gasteiz.