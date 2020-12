Fiscalía ultima el informe contrario a los indultos

Los fiscales del Tribunal Supremo que acusaron en el juicio por el procés ultiman su informe sobre la concesión de indultos a los nueve presos soberanistas, que podría conocerse esta misma semana. No se esperan sorpresas respecto a la postura del Ministerio Público, que ha sido siempre contraria a la afectación de la condena de prisión mediante progresión de grado o concesión de semilibertades vía artículo 110.2 del artículo penitenciario. La Fiscalía solicitó al final del juicio contra los doce líderes independentistas la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, con el objetivo de que tuvieran que cumplir al menos la mitad de la pena para acceder al tercer grado penitenciario, algo a lo que se opuso el Tribunal. Todo ello lleva a esperar que la postura del Ministerio Público no sea favorable a la concesión de indultos, aunque siempre cabe que estos sean parciales y no totales.

En todo caso los plazos estimados para la concesión de un indulto, que suelen superar los seis meses, así como los tiempos que calcula el Supremo para concluir los trámites previos y redactar su propio informe , dificultarán previsiblemente al Gobierno poder resolver sobre las medidas de gracias antes de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.

Lo que está también claro es que la Fiscalía del Supremo advertirá de que la Constitución prohíbe los "indultos generales" en sus informes por el 1-O. Según fuentes del Ministerio de Justicia hay al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consellers Dolors Bassa, Quim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; Jordi Cuixart y Jordi Sànchez; y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. De estas siete solicitudes, no todas se refieren a los doce condenados.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional tiene previsto resolver los primeros recursos de los condenados por el procés en enero y febrero, en concreto los presentados por los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borràs, condenados a inhabilitación y multa por desobediencia, por tratarse de "los menos complejos".

Junqueras: "NO" con el psc



En el ámbito estrictamente político, Junqueras consideró "imposible" trasladar a la Generalitat el pacto alcanzado por su partido en el Ayuntamiento de Barcelona con los comunes y el PSC para aprobar los Presupuestos municipales. En una entrevista en TV3 desde la prisión de Lledoners, el líder de ERC fundamentó su posición en que el partido que lidera Miquel Iceta "está satisfecho con las políticas represivas" desatadas contra el independentismo, e incluso "las ha protagonizado y ha contribuido" a que existan, "las aplaude cada día, algunas veces de forma más explícita y otras, menos". Desligó esto de la aprobación de las Cuentas de Sánchez