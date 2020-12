Juanjo Álvarez sobre la repetición del juicio del caso Bateragune: "El TS burla el sentido garantista del Convenio Europeo de DD.HH."

Juanjo Álvarez ha explicado que a una sentencia no se le puede aplicar el principio de 'reformatio in peius'. Es decir, no puede ser revisada para aplicar una condena mayor al acusado, por lo que considera "inédita" la decisión del Tribunal Supremo de repetir el proceso. "Para qué se hace el paripé de repetir el juicio, si no puede haber una pena superior a la ya cumplida. Eso sí que sería un escándalo", ha destacado Álvarez en Euskadi Hoy de Onda Vasca.

El catedrático de Derecho Internacional de la UPV/EHU considera que la decisión del Supremo supone "una burla al sentido garantista del Convenio Europeo de Derechos Humanos", ya que solo busca dictar una sentencia que "aunque carezca de efectos en términos de privación de libertad, deje claro que los procesados están condenados; mantenga sus antecedentes penales y su inhabilitación para ejercer como cargo público; y ponga en cuestión la reclamación económica".