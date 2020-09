PP y Cs piden la celebración de elecciones

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes, tras la inhabilitación del hasta ahora presidente de la Generalitat, Quim Torra, que deben convocarse elecciones "de inmediato", al tiempo que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez "garantizar el cumplimiento de la sentencia y el orden público en Cataluña".



Así se ha pronunciado después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya confirmado la condena de un año y medio de inhabilitación impuesta a Torra por un delito de desobediencia, lo que supone incapacitarlo para el cargo que actualmente ocupa. Ratifica, tal y como sentenció en su día el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que desobedeció de forma "contumaz y obstinada" a la Junta Electoral Central (JEC) encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones.



"El Gobierno debe garantizar el cumplimiento de la sentencia y el orden público en Cataluña, donde se deben convocar elecciones de inmediato", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.





Gracias a la denuncia del PP ante la Junta Electoral Central, Torra ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo. El Gobierno debe garantizar el cumplimiento de la sentencia y el orden público en Cataluña, donde se deben convocar elecciones de inmediato.https://t.co/ES0QWJTsxG — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 28, 2020

ELECCIONES YA PORQUE "SI NO ES UN FRAUDE DE LEY"

"NO SABEMOS QUIEN MANDA, SI JUNQUERAS O PUIGDEMONT"

"UNA CRISIS INSTITUCIONAL DE PRIMER ORDEN"

Hoy ponemos punto y final a una etapa negra. Torra llegó bajo el signo de sus escritos racistas, dijo que no venía a gestionar una autonomía y se va inhabilitado gracias a la denuncia de @CiutadansCs



Hoy comienza el reset que Cataluña necesita.



Sr. Torra, adiós. #GanaLaLibertad — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) September 28, 2020

Los espacios públicos son de todos y un dirigente político no puede saltarse las leyes para inundarlos con propaganda separatista. Por eso desde @CiutadansCs denunciamos a Torra, iniciando así una causa que hoy acaba con su inhabilitación. Se hace justicia y #GanaLaLibertad pic.twitter.com/4d2gicrP3L — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) September 28, 2020

Además, ha subrayado que "gracias a la denuncia del PP ante la Junta Electoral Central, Torra ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo". Según el líder del PP, esa inhabilitación hace que "no pueda ser presidente de la Generalitat en el marco del Reglamento del Parlament de Cataluña".Ya esta mañana, antes de conocer esa decisión del Supremo, Casado había asegurado --en una entrevista en Onda Cero-- que si Torra era inhabilitado debería haber elecciones "cuanto antes" en Cataluña porqueAdemás, ha dicho que espera que la "lógica parlamentaria opere" en el Parlament para que empiecen a correr los plazos de una convocatoria electoral y la situación no quede supeditada a la estrategia que más convenga a los independentistas.Preguntado después si apoya quea la investidura para que empiece a correr el plazo y en dos meses haya elecciones en Cataluña, ha indicado que su partido cuenta con una representación en el Parlamente "que es la que es", en alusión a que solo logró cuatro escaños en los últimos comicios."Esperemos que sea la propia lógica parlamentaria la que opere en este caso", ha dicho, para defender a continuación "que esto no quede en manos de la" y la situación que "más convenga" a sus intereses electorales.Dicho esto, ha señalado que ésa va a ser la posición que defenderá el PP dentro del constitucionalismo y ha recalcado que su partido ha sido "decisivo para parar el golpe que intentó dar Puigdemont". "Estoy convencido que cuando sean las elecciones a Alejandro Fernández se le reconocerá la labor que ha hecho el PP en Cataluña", ha apostillado.En la misma entrevista, Casado ha afirmado que en España "la impunidad no debe existir" como "pretenden" los independentistas y "ahora el Gobierno" al plantear "indultos o modificación del Código Penal a la carta" para los condenados por el 'procés'.Además, ha aludido a la situación de los partidos independentistas y ha dicho que "elen Cataluña es más de diván psicológico que de comentario político"."No sabemos ya quién manda. Si manda Junqueras desde la cárcel; si manda Puigdemont desde Waterloo; el señor Torra, el presidente interpuesto o conseller en cap que pueda nombrar de aquí a que le inhabiliten, aunque parece que ya no le da tiempo; o el vicepresidente Aragonés", ha enfatizado.Casado ha asegurado que lo que a él le preocupa es el papel que está teniendo en esta situación el Gobierno de España porque "está dejando hacer". "Y no es un buen mensaje que mientras el Tribunal Supremo hace su trabajo, resulta que lo único que anuncia el señor Sánchez es que va a indultar a aquellos que están en la cárcel por dar un, que es justo lo contrario a lo que dijo en campaña", ha manifestado.El líder de los 'populares' ha subrayado que es un "mensaje bastante inquietante y perturbador" que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que va a tramitar los indultos de los condenados por el 1-O."Lo que está pasando es una crisis institucional de primer orden, en la cuál lo que se hace es acercar presos etarras paraconstitucional prometiendo una tramitación de indultos o una modificación del delito de sedición", ha proclamado.Según Casado, ahora "el colmo es avalar, callar y otorgar ante las declaraciones incendiarias del ministro comunista Garzón y del vicepresidente populista Pablo Iglesias contra la Casa Real y su majestad el Rey", ha enfatizado.Tras asegurar que lo que está ocurriendo es "inadmisible", ha recalcado que el "único responsable" es Pedro Sánchez al dar "carta de naturaleza a esas alianzas" para "lograr unos votos" pero a cambio de "degenerar las instituciones españolas".El líder de Cs en Cataluña,con la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha confirmado el Tribunal Supremo (TS).En rueda de prensa este lunes, ha criticado que Torra "se prevalió de su posición de presidente de la Generalitat para usar un edificio público para hacer propaganda de una candidatura electoral" y ha considerado que, ante la justicia, no se pueden hacer distinciones entre ciudadanos de a pie y presidentes de la Generalitat.Cs se ha empezado a poner en contacto con el resto de formaciones políticas paray ha instado al presidente del Parlament, Roger Torrent, a proponer una candidatura y a convocar elecciones.Por su parte, la presidenta de Ciudadanos,que el Tribunal Supremo haya confirmado este lunes la condena de un año y medio de inhabilitación impuesta al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por un delito de desobediencia, al señalar que con esta decisión "se hace justicia y gana la libertad".Así lo ha dicho Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter donde ha afirmado que "y un dirigente político no puede saltarse las leyes para inundarlos con propaganda separatista", y por eso, según ha recordado, Cs denunció a Torra ante la Justicia, que falla nuevamente en su contra.La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo --que implica que el presidente de la Generalitat queda incapacitado para ocupar este cargo-- llega nueve meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le, que le ordenó retirar símbolos independentistas durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.Arrimadas ha acompañado su mensaje de un vídeo donde el líder de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, recuerda que, pese a las advertencias y requerimientos que recibió para que retirase esos símbolos de los edificios oficiales, Torra "hacía gala de que no iba a obedecer la ley". A continuación, aparece la presidenta de la formación naranja acudiendo a la Fiscalía para denunciarlo.