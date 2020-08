Podemos no respaldará los Presupuestos si el PSOE teje un pacto con Ciudadanos

BILBAO – Pedro Sánchez no tendrá fácil sacar adelante los próximos Presupuestos, su objetivo principal, si dirige la mirada hacia Ciudadanos. Ya no son solo los grupos soberanistas sino su socio de coalición quien le llamó ayer al orden advirtiéndole de que si apuesta por la formación de Inés Arrimadas, las Cuentas no tendrán el apoyo morado. Así lo anunció la coportavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, quien señaló que su proyecto político es "incompatible" con la marca naranja. "El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos Presupuestos con Ciudadanos", certificó, instando a los socialistas a "cuidar la mayoría que sustenta este Gobierno". Con todo, no aclaró si Podemos, como parte del Gabinete de coalición, mantiene reuniones o contactos para buscar apoyos alternativos, por ejemplo con ERC, reacio también a dar su respaldo ante el callejón sin salida del conflicto catalán. "A partir de ahora habrá que hablar con todo el mundo para aprobar los Presupuestos, y nosotros apostamos por la mayoría de la moción de censura, la que sacó adelante la investidura, sin duda. Es lo que hemos mantenido siempre y en ello trabajaremos", compartió el también portavoz Rafael Mayoral.

La posición de Podemos es clara. Ni el PP ni Ciudadanos deben tener "ni voz ni voto" en unas Cuentas para las que Sánchez quiere buscar un "acuerdo de país" debido a la crisis sanitaria. Serra precisó que las políticas de la fuerza naranja son las mismas que llegan desde Génova y apuntó que gobiernan gracias a Vox en muchas autonomías. "Solamente hay que ver lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid", aseveró en referencia al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ahora bien, evitó responder a si Podemos se plantearía salir del Gobierno español si no se logra el apoyo de los socios de investidura o se apuesta por C's. "Para lo que vamos a trabajar es para que en este país haya unos presupuestos sociales que protejan al conjunto de la ciudadanía y garanticen que salimos con más derechos. Vamos a trabajar para que la mayoría que sustenta a este Gobierno se mantenga", argumentó.

Por su parte, Mayoral incidió en la idea de que "no puede haber unos presupuestos del PSOE con Ciudadanos, porque entonces el Gobierno sería otro", y afirmó que Unidas Podemos también quiere unos "Presupuestos de país" y por eso incluir en las Cuentas las medidas que protejan a los más vulnerables. "Al PP, para este país, ni está ni se le espera", indicó Mayoral, que ahondó en la idea de que C's está en la misma línea que los de Pablo Casado, pues con ellos gobierna. Serra relató que el proyecto político de Podemos nació para defender políticas sociales y no para recortar, como a su juicio defiende el partido de Arrimadas. "Y nosotros no podemos apoyar esos Presupuestos, ya lo decimos, nuestro proyecto es incompatible con Ciudadanos", reiteró.

El PSOE llama a la unidad Los avisos lanzados por los portavoces de Podemos se produjeron el mismo día en que la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, abogó por la necesidad de "negociar" unos Presupuestos que se correspondan con las necesidades del país, manifestando que son capaces de dar el "paso" de asumir matices de "otras posiciones" que no son las suyas. Sánchez se reunirá con los principales responsables de las fuerzas parlamentarias esta próxima semana pero antes de reunirse con Casado el miércoles, lo hará el lunes a modo de presión con líderes de la sociedad civil de diferentes ámbitos. Calvo invitó a "arrimar el hombro" para negociar unas Cuentas que no sean de nadie "al cien por cien", y que sirvan para superar la situación "tremenda" que está atravesando el Estado español enmarcada en la crisis del coronavirus. "El momento no es normal y por tanto las respuestas no pueden ser tampoco las normales", matizó la dirigente socialista. "El Gobierno va a hacer su parte, que es decir con toda claridad a la ciudadanía y al espectro político del país que necesitamos unas Cuentas públicas que se correspondan con las necesidades que ahora tenemos, unas cuentas de ingresos y de gastos que en este momento sean un instrumento utilísimo a los problemas que tenemos y que tenemos que afrontar", explicó.

Sobre si Sánchez trata de marcarle el terreno a Casado, Calvo apuntó que el PP "debería darse cuenta de que este momento solo es el momento de ayudar", y que si no lo hace se evidenciaría entonces que "ha perdido la brújula mínima sobre las necesidades de España en este momento". En esta línea, repitió que "hay que salir juntos, hay que salir trabajando de una manera muy inteligente y con mucha altura de miras", porque "es el momento de trabajar y no el de mirar ningún interés más pequeño, las elecciones están todavía muy lejos".

"No puede haber unos Presupuestos del PSOE con C's porque entonces el Gobierno sería otro" rafa mayoral Portavoz de Unidas Podemos