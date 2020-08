Expresidentes del Parlament piden el indulto para Forcadell

BILBAO – Los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert han presentado al Gobierno de Pedro Sánchez una solicitud de indulto para la también expresidenta de la Cámara catalana Carme Forcadell, en prisión por su implicación en el procés. Rigol, que pertenecía a la extinta Unió, presidió la institución entre 1999 y 2003, en la última etapa de Jordi Pujol; Ernest Benach, de ERC, estuvo al frente de la misma durante los dos tripartitos de Pasqual Maragall y José Montilla, y Núria de Gispert (UDC) asumió el cargo entre 2010 y 2015, con Artur Mas como president.

Los tres creen que la mejor vía para encauzar el conflicto catalán sería una "ley de amnistía" para los encausados, pero defendieron que, "mientras no haya las condiciones para que esto sea posible", hay que explorar el resto de opciones que puedan mejorar la situación de los presos. Por eso creen que el indulto, sin iniciativa de la propia interesada, "parece más fácil de gestionar" que la amnistía porque el primero depende del Gobierno de coalición, mientras que la segunda requeriría una mayoría en las Cortes que en estos momentos es "muy difícil" poder obtener. De Gispert reivindicó que Forcadell, que lleva más de dos años en prisión, no cometió delito alguno porque se limitó "a dar la palabra a los diputados" para que debatieran, lo que, según el reglamento del Parlament, era "su función". Los tres destacan el "civismo" y el talante "democrático" de Forcadell, que creen que está sufriendo las consecuencias de un Estado que no supo afrontar el conflicto desde la vía política. Benach precisó que no se ha implicado al actual presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, en la iniciativa, porque querían que fuera una petición de los "expresidentes" y desvinculada de la política actual.

recurren el tercer grado En este contexto, la Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo el tercer grado que el Departamento de Justicia de la Generalitat concedió a los siete líderes independentistas presos en la cárcel de Lledoners y que la jueza de vigilancia penitenciaria avaló la semana pasada. El fiscal pide que se les revoque la semilibertad, que a su entender el Govern les ha otorgado con el fin de "alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento". El fiscal se escuda en que el proceso de rehabilitación "ha fracasado" porque mantienen "todos los déficits" que les llevaron a delinquir, como la "falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia, creencia de un mandato superior del Parlament por encima del Constitucional, así como la creencia de poder arrogarse la capacidad para interpretar la voluntad popular".