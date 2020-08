Ayuso utiliza el veto judicial a sus medidas para criticar a Sánchez

Como era de prever, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tardó ni 24 horas en utilizar la decisión judicial que tumbó las nuevas medidas de su gobierno contra el coronavirus para cargar contra el presidente español, Pedro Sánchez. "La dejación de funciones expande la pandemia", aseguró la dirigente del PP después de que un juzgado de Madrid echara por tierra sus restricciones –como el veto de fumar en la calle si no se respetan los dos metros de distancia y el cierre del ocio nocturno– porque no está declarado el estado de alarma.

Ayuso fue trending topic durante buena parte de la jornada por reclamar de forma tácita a Sánchez que vuelva a declarar dicho estado de alarma, cuando en su día lo criticó y reivindicó que la capacidad de gestión volviera a las comunidades autónomas, como acabó sucediendo. Una posición que se contradice con el mensaje que difundió ayer en las redes sociales: "Ya advertí el pasado día 15, y en numerosas ocasiones, que necesitamos que el Gobierno central deje de estar ausente porque provocaría decisiones en cascada de las autonomías, y unas son aceptadas y otras no. La dejación de funciones expande la pandemia".

También ayer, el presidente del PP, Pablo Casado, reprochó a Sánchez que se haya ido de vacaciones en "plena segunda oleada" sin hacer los cambios legales que le pedía la formación popular para controlar la pandemia. Casado le propuso modificar la legislación actual para poder hacer frente a los brotes y contagios por coronavirus sin necesidad de aplicar el estado de alarma, con la reforma de tres leyes ordinarias, las de Seguridad Nacional, Salud Pública y Protección Civil.

Un día después de conocerse la decisión del juez de anular la orden madrileña, el líder de la oposición insistió en la necesidad de acometer estos cambios. Así, escribió en Twitter: "3.650 contagios en 24 horas, 70.420 en 15 días y 125 muertos en una semana. Simón confiesa que las cosas no van bien y podría haber muchos muertos. Pero Sánchez se lavó las manos y se fue de vacaciones en plena segunda oleada sin hacer los cambios legales".

El titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid rechazó ratificar la orden dictada por la Comunidad de Madrid para aplicar las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus, una decisión que el Gobierno regional anunció que recurrirá. El magistrado alegó que "desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma".

Moncloa respondió el mismo viernes que las medidas en vigor en la Comunidad de Madrid, acordadas con todas las autonomías, son "proporcionales" para combatir la pandemia, y recordó al Gobierno regional que solo requieren autorización judicial las decisiones que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.

Coordinación

Desde el Gobierno español de coalición PSOE-Unidas Podemos, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusó al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de ser el único gobierno autonómico que está utilizando la pandemia para "atacar y desgastar" a Moncloa. En declaraciones en RNE, defendió que el resto de gabinetes regionales mantienen la "decencia muy alta" para combatir el virus "bajo la coordinación del Ejecutivo central".

Garzón tachó a su vez de "censurables" algunas decisiones de los jueces en relación a avalar o revocar ciertas restricciones aprobadas por los gobiernos autonómicos. Según defendió, algunos magistrados emiten estas sentencias por "defectos de procedimiento" y otras veces "interpretan la realidad".

El también líder de IU explicó por último que el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la coordinación con las Comunidades Autónomas para que hagan frente a la pandemia "dentro de sus competencias", en lugar de decretar de nuevo el estado de alarma, posibilidad que, no obstante, no se descarta.