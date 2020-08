Torra abre un pulso con el letrado por mutilar los textos contra el rey

El president de la Generalitat, Quim Torra, aseguró ayer que el presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, "tiene el deber" de cesar al secretario general de la Cámara catalana, Xavier Muro, si no publica todas las propuestas de resolución aprobadas en el pleno celebrado el pasado viernes sobre la monarquía en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (Bopc). "El secretario general del Parlament tiene el deber de obedecer al Pleno, que es soberano. Y si no lo hace, el presidente del Parlament tiene el deber de cesarle y asumir él y la Mesa la responsabilidad de publicar la resolución", defendió Torra en un tuit.

El Parlament publicó ayer en su boletín oficial las resoluciones aprobadas el pasado viernes en el pleno extraordinario sobre la monarquía, suprimiendo los puntos controvertidos que los letrados habían advertido que no se publicarían porque podían contravenir las advertencias del Tribunal Constitucional (TC). En concreto, de la resolución conjunta de JxCat, ERC y la CUP se retiró el punto 5, en el que se aludía a la "voluntad expresada por el pueblo de Catalunya" y por la Cámara catalana los días 1, 10 y 27 de octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum y posteriormente se aprobó la declaración de independencia. Está suprimido asimismo un fragmento de la resolución presentada por ERC en el que se acusaba al rey de haber "participado concertadamente con el resto de poderes del Estado en la represión y laminación de derechos del pueblo catalán".

Al final del texto publicado en el Boletín Oficial del Parlament se adjunta una nota del secretario general de la Cámara, Xavier Muro, en la que esgrime su "deber" de "impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento" de las decisiones del Constitucional y explica que han quedado excluidos de la publicación los puntos controvertidos. En este sentido, cabe recordar que algunos miembros de la Mesa de la Cámara están siendo investigados por la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a instancias del TC.

En el pleno del viernes trascendió en el último momento que los puntos advertidos por el TC no se publicarían en el BOPC. Algo que provocó el enojo del grupo de Junts per Catalunya y de su presidente, Albert Batet. Ayer, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, anunció que su grupo estudiará impugnar judicialmente las resoluciones derivadas del pleno a pesar de que en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya no aparecen los fragmentos más controvertidos en el ámbito legal.

Torra no militará en JxcAT Por otro lado, Torra no tiene previsto darse de alta en JxCat, partido recién fundado por el expresident Carles Puigdemont. Fuentes del entorno del president señalan que prefiere mantener su perfil de independiente, que fue con el que se incorporó precisamente a la candidatura de JxCat en 2017.