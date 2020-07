"Aunque no es probable, todavía es posible formar un tripartito"

La candidata a lehendakari de Elkarrein Podemos ha destacado que todavía es posible conformar un tripartito de izquierdas, aunque ha reconocido que esa posibilidad es poco probable. Entrevistada en Euskadi Hoy de Onda Vasca, Miren Gorrotxategi ha asegurado que, con su insistencia en la conformación de un tripartito, Elkarrekin Podemos "ha puesto sobre la mesa una posibilidad que hasta ahora no se vislumbraba en una sociedad que vota izquierda mayoritariamente".

Gorrotxategi no ha cerrado la puerta a llegar a acuerdos con el Gobierno desde la oposición. La parlamentaria electa ha dicho que una oposición responsable debe controlar y mejorar la acción del gobierno por lo que "con esa premisa tendremos que negociar, pactar, impulsar y pelear para que las decisiones del Parlamento favorezca a la mayoría social".

La candidata a lehendakari de Elkarrein Podemos cree que la presencia de Podemos en el gobierno español les ha perjudicado en las elecciones vascas y ha reconocido que los resultados no han sido los esperados. No obstante, considera que Podemos todavía puede crecer y que mantiene su espacio en Euskadi más allá de los resultados electorales. "No me he sentido cuestionada por la militancia o por los compañeros de partido. No me replanteo las cosas. Esto es un proyecto colectivo y no voy a eludir mi responsabilidad".